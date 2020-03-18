СЖР не в курсе, откуда у главреда "Новой" Муратова деньги на покупку элитной недвижимости

Свою оценку возникновения доходов главного редактора "Новой газеты" отказался комментировать председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Федеральное агентство новостей направило запрос в Союз журналистов России с просьбой отреагировать на ситуацию с главным редактором "Новой газеты", который скрывает источник доходов, позволивший его гражданской супруге приобрести элитную недвижимость стоимостью 350 миллионов рублей. Позже в издании "Открытые медиа" появился комментарий Соловьева. Он признался, что СЖР не получал никаких обращений от РИА ФАН по поводу проверки доходов Дмитрия Муратова.

"Таких обращений не было и быть не может. СЖР не занимается недвижимостью и источниками доходов журналистов", — заявил Соловьев.

Журналист ФАН обратился за объяснением к главе Союза журналистов России по поводу данного высказывания. В ответ на это председатель СЖР заявил, что организация не контролирует финансовые потоки своих членов. Между тем, Дмитрий Муратов и его семья владеют имуществом на миллионы рублей. И совершенно неясно, откуда взялись эти деньги. Журналисты полагают, что прямое отношение к этому имеют материалы «Новой газеты», публикующиеся на заказ.