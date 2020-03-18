Граждан Судана избили в турецком аэропорту

Избиение суданцев в Турции вызвало общественный резонанс в интернете. Инцидент произошел в одном из аэропортов.

В Twitter опубликовали видео, на котором турки избивают граждан Судана. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Видео вызвало негативную реакцию в комментариях среди интернет-пользователей. Они были недовольны агрессивным поведением граждан Турции.

Один из отреагировавших на видео заявил, что Турция является мафией в современном мире и напомнил об их действиях в Сирии и Ливии. Многие начали писать, что турки всегда славились ксенофобией.

Телеканал RT сообщил, что в Турции зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции. Умер 89-летний пациент.

Правоохранительные органы Турции задержали журналистов, опубликовавших расследование о погибших турецких военных в Ливии. Представители СМИ уверены, что власти скрывают данные о потерях. В статье журналисты заявляют, что похороны погибшего в Ливии турецкого разведчика проходили в строгой секретности. Журналисты обратили внимание и на публичные выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который, по их словам, почти не говорит на эту тему.