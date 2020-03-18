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20:53   18 Марта 2020
Политика

Власти Турции перекрыли сухопутные границы с Грецией и Болгарией

Власти Турции перекрыли сухопутные границы с Грецией и Болгарией

Турция объявила о закрытии сухопутных границ с Грецией и Болгарией в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом стало известно в среду, 18 марта.

По данным агентства Anadolu, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение закрыть границы с Грецией и Болгарией, чтобы сдержать распространение новой инфекции COVID-19. 

Глава турецкого государства подчеркнул, что Анкара с самого начала вспышки заболевания внимательно отслеживала ситуацию вокруг коронавируса, приняв неотложные меры против распространения недуга. По его словам, государство мобилизировало все возможности для скорейшего устранения угрозы. 

Эрдоган призвал граждан "не выходить из дома без необходимости и избегать контактов", пока угроза COVID-19 не будет устранена. Он также заявил, что в Турции ведется активная работа по созданию вакцины и лекарства против коронавирусной инфекции. 

Ранее ФАН сообщал, что экспансия мигрантов с территории Турции привела к фактическому уничтожению туристической индустрии курорта Лесбос. Мигранты воруют овец у фермеров, занимаются грабежами и поджогами, а также рубят оливковые рощи на дрова.

15 марта "Царьград" сообщал, что маршрут первого патруля России и Турции в Сирии был сокращен из-за провокаций террористов.

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Автор: Ирина Большунова
#эрдоган #болгария #греция #коронавирус

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