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20:43   18 Марта 2020
Политика

МИД РФ обязал всех прибывающих в Россию иностранцев сдавать мазок на коронавирус

МИД РФ обязал всех прибывающих в Россию иностранцев сдавать мазок на коронавирус

Все иностранцы, прибывающие в Россию, в том числе на срок до 14 дней, обязаны сдать мазок из рото-носоглотки из-за ситуации вокруг коронавируса. Об этом говорится в уведомлении, которое разослал российский МИД в среду, 18 марта. 

Всем лицам, которые планируют приехать на территорию России, необходимо сдать специальный мазок, чтобы провериться на наличие инфекции COVID-19. Это можно сделать в амбулаторном пункте городской поликлиники №68 в Москве, уточняет министерство иностранных дел. 

Речь идет также о людях, которые входят в состав официальных делегаций. Проверку предстоит пройти даже высокопоставленным лицам, в том числе президентам и другим представителям зарубежных стран, которые приедут на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая.

Российские власти пригласили на юбилейный парад в Москву в честь 75-летия Победы огромное количество гостей из разных стран. Главными участниками праздника станут ветераны. Лидеры многих государств уже официально подтвердили свой приезд. Так, столицу России посетят президент Франции Эммануэль Макрон, Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш, президент Сербии Александар Вучич и другие.

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Автор: Борис Нестеров
#9 мая #юбилей победы

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