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20:30   18 Марта 2020
Общество

Решившую баллотироваться в Госдуму Соболь высмеяли в социальной сети

Решившую баллотироваться в Госдуму Соболь высмеяли в социальной сети

Планы по выдвижению в Госдуму в 2021 году раскрыла юрист признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь. 

Пользователи Сети негативно отреагировали на решение Соболь. Они напомнили о ее "грехах" в ходе избирательной кампании в Мосгордуму. Юрист ФБК выдвигается на выборы по Центральному избирательному округу Москвы. В 2019 году планам навальнистки не суждено было сбыться, так как ее уличили в фальсификации подписей. Об этом своим подписчикам напомнил Telegram-канал "Саваничи", опубликовав лаконичный пост.

Другие каналы тоже отреагировали на видео-заявление юриста ФБК. Например, "АнтиНавальный" опубликовал ролик с нарезкой фраз Любови Соболь. А авторы "Фаренгейта" предсказали, что ее выдвижение обернется настоящим шоу. Прошлись в Сети и по публичным выступлениям Соболь. Авторы канала "Люди и звери" высмеяли ее за незнание английского языка. Кроме того, юристу ФБК напомнили о ее связи с "похоронной мафией". Негативные комментарии оставили и пользователи социальной сети "ВКонтакте", пишет издание Nation News.

Это свидетельствует об отсутствии доверия у россиян к Любови Соболь. Сторонница блогера Алексея Навального успела показать себя не с лучшей стороны. Кроме того, что ее уличили в фальсификации подписей, Соболь неоднократно подозревали в получении денег от западных спонсоров, заинтересованных в дестабилизации ситуации в России.

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Автор: Борис Нестеров
#госдума #социальные сети #соболь

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