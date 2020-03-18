Явлинский поможет Соболь с выборами, если она откажется от "Открытой России"

Известная скандалистка Любовь Соболь планирует принять участие в выборах в Госдуму. Для этого ей необходимо получить поддержку какой-либо политической партии.

Возможный вариант для нее — это союз с партией "Яблоко". Как сообщает Федеральное агентство новостей, она уже начала переговоры с этой политической силой. Следует учитывать, что юрист ФБК (организация признана иноагентом) сейчас не в лучших отношениях с бессменным лидером "Яблока" Григорием Явлинским.

Она уже пыталась попасть в Госдуму через выборы 2016 года при помощи партии Явлинского. Но тогда ей поставили жесткое условие: отказаться от работы с "Открытой Россией" (запрещена в РФ), которую контролирует беглый уголовник Михаил Ходорковский. Соболь сообщила, что тогда от нее еще требовалась поддержка кандидатуры Явлинского на президентских выборах 2018 года.

В том случае все закончилось тем, что Соболь сняла свою кандидатуру. В "Открытой России" на тех выборах делали ставку не только на юриста ФБК, но и на представителя "Единой России" Рузиля Мингалимова. Из-за поддержки "Открытки", существующей на иностранные средства, этого кандидата исключили из ЕР.

Соболь предстоит непростой выбор. Если она попытается вступить в союз с Явлинским, то она непременно испортит отношения с основателем ФБК Алексеем Навальным, у которого старые счеты с "Яблоком". Возможным вариантом могло бы стать сотрудничество с коммунистами, но этот вариант отпал после того, как встреча Навального и первого секретаря московского комитета КПРФ Валерия Рашкина перестала быть тайной. Навальный помог коммунистам своим "Умным голосованием", а теперь ждет от них ответных действий. Но всякое сотрудничество с КПРФ для навальнистов в последнее время заканчивалось скандалом.

Сейчас становится ясно, что для участия в выборах от партии Явлинского, юристу ФБК следует принять условия "Яблока". Но здесь могут возникнуть проблемы, поскольку она нарушила договоренности с этой партией перед муниципальными выборами прошлого года.