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20:11   18 Марта 2020
Общество

Верховный суд РФ приостановит личный прием граждан

Верховный суд РФ приостановит личный прием граждан

Указ был подписан 18 марта, однако вступит в силу с четверга и продлится до 10 апреля 2020 года.

Президиум Верховного суда России принял решение изменить порядок приема заявлений от граждан. В течение следующих трех недель документы на рассмотрение дела можно будет подать онлайн или же по почте, сообщает телеканал "Царьград".

Единственными делами, которые могут быть рассмотрены в присутствии истца и ответчика, станут слушания, где фигурируют несовершеннолетние дети или граждане, признанные недееспособными, а также дела, где могут вынести решение о заключении под стражу или об изменении приговора.

Верховный суд РФ приостановит личный прием граждан

Самая точная информация о пневмонии находится на сайте стопкоронавирус.рф, который был создан при поддержке Министерства здравоохранения России.

Согласно заявлению представителя МИД Китая Чжао Лицзянь, коронавирус мог быть завезен в город Ухань из США. Первые упоминания о похожей инфекции можно найти в медицинском журнале Nature Medicine за 2015 год. Научная статья рассказывает о синтезе двух вирусов, симптомы которых очень напоминают COVID-19.

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Автор: Ирина Большунова
#китай #верховный суд рф #коронавирус

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