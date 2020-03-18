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20:02   18 Марта 2020
Общество

Лингвисты выявили пропаганду терроризма и идеологию насилия со стороны террористов "Сети"

Лингвисты выявили пропаганду терроризма и идеологию насилия со стороны террористов "Сети"

Российские лингвисты провели экспертизу телефонных разговоров и текстовых файлов, обнаруженных на компьютерах осужденных участников дела "Сети" (террористическая организация, запрещена в РФ). В результате эксперты выявили пропаганду терроризма и насилия.

По данным RT, осужденные террористы оскорбительно высказывались в отношении национальной группы "украинцы", а также унижали достоинство сотрудников полиции. Осужденные по делу "Сети" отметились и оскорбительными фразами в адрес детей сотрудников правоохранительных органов.

Эксперты также выявили пропаганду терроризма и идеологию насилия в представленных материалах. В том числе для оказания давления на решения российской власти и дестабилизации работы государственных органов.

Участников дела "Сети" осудили за подготовку терактов во время президентских выборов 2018 года в России. Террористические ячейки действовали во многих крупных городах нашей страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

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Автор: Ирина Большунова
#силовики #пропаганда терроризма #дело Сети

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