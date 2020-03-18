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20:00   18 Марта 2020
Общество

Губернатор Московской области заявил о необходимости удаленной работы для жителей региона

Губернатор Московской области заявил о необходимости удаленной работы для жителей региона

Работа в удаленном формате – оптимальный вариант развития событий в условиях пандемии коронавируса, считают власти Подмосковья.

Руководству предприятий и бизнес-структур следует перевести своих сотрудников на удаленную работу с сохранением привычного графика. С таким предложением выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Вы несете ответственность не только за себя и свою семью, но и за десятки работников", — заметил Воробьев, передает телеканал "360".

Глава Московской области также отметил, что работодателям не стоит забывать о наблюдении за работниками: их стоит отправлять на карантин в том случае, если люди недавно вернулись из государств, где наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка.

С аналогичной просьбой выступил и мэр Москвы Сергей Собянин. По его мнению, переход на дистанционную работу поможет в первую очередь женщинам, дети которых находятся на затяжных каникулах из-за коронавируса.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #подмосковье #коронавирус

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