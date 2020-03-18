Бунты на Украине не отменить даже под страхом коронавируса

Украинские власти для борьбы с распространением коронавирусной инфекции закрыли в стране школы и запретили массовые собрания, однако они не в силах справиться с националистами, протестующими против переговоров об урегулировании ситуации в Донбассе.

Об этом в среду пишет американское издание The New York Times, отмечая, что в минувшие выходные десятки тысяч человек собрались на демонстрацию в центре Киева, выступая против переговоров о прекращении огня в зоне конфликта на востоке Украины, которые они воспринимают как уступку России. Изначально протестующие нарушали запрет на собрания численностью более 200 человек, однако затем власти ужесточили ограничения, запретив собираться группами более 10 человек, что не помешало демонстрантам.

«То, что правительство Украины делает, в смысле национальных интересов более опасно, чем этот вирус, — заявила 14 марта участница марша националистов Юлия Ковтун. — Я боюсь коронавируса, и я считаю, что Украина не готова к эпидемии, но я считаю своим приоритетом прийти сюда».

МВД Украины предлагает рассмотреть законопроект об уголовной ответственности за умышленное заражение человека опасной инфекцией. Однако полиция, присутствовавшая в субботу под станами Верховной Рады, где собрались протестующие, не предпринимала никаких попыток воспрепятствовать демонстрации и разогнать толпу нарушителей.

Как отмечает издание, в бывших республиках Советского Союза оппозиция часто опирается на уличные протесты, но сейчас подобная стратегия оказывается под угрозой из-за ограничений на собрания, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

В украинской политике, в частности, пишет американская газета, уличные протесты играют центральную роль и воспринимаются оппозицией как последняя линия защиты от российского влияния. Так в 2014 году, напоминает автор, протестующие использовали массовые беспорядки, сопровождающиеся нападением на полицию, насилием и сожжением зданий, для того чтобы устроить государственный переворот. В ходе столкновений с вооруженными протестующими были убиты 38 сотрудников правоохранительных органов. Сейчас оппозиция и националисты заявляют, что следят за президентом Владимиром Зеленским на переговорах с РФ по урегулированию конфликта на востоке страны.

В среду на российско-украинских переговорах был достигнут настоящий прорыв – правительство Зеленского согласилось приступить к прямым переговорам с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Тем не менее, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается, говорится в материале. Десятки военнослужащих по обе стороны от линии разграничения живут в переполненных бараках, где не идет и речи о какой-либо изоляции. СНБО Украины приводит данные разведки, согласно которым на неподконтрольной Киеву территории Донбасса есть как минимум один случай заражения коронавирусом.

Как заявила старший аналитик Международной кризисной группы в Москве Анна Арутюнян, пока не ясно, как ситуация с коронавирусом может отразиться на ходе конфликта.

«Возможно, происходит сдвиг во взгляде на войну. Какой смысл сражаться сейчас? Может быть, лучше самоизолироваться, чем сидеть в окопах», — заявила она.

Однако тот факт, что правительство Зеленского изменило свою политику, вызвал всплеск уличных протестов в Киеве. В понедельник 16 марта в Киеве прошла акция, на которую явилась группа националистов в масках и защитных костюмах.