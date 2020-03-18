Собянин предложил компаниям отправить сотрудников на удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к руководителям московских компаний с предложением позволить части сотрудников работать из дома. Такая практика поможет сократить риск заражения коронавирусом.

Десятки компаний самостоятельно приняли решение перевести сотрудников на удаленку, однако не все готовы решиться на такой шаг. При этом такие меры поддерживает глава столицы России.

"Было бы неплохо на этой стадии добиться перехода на удаленку 15–30% офисных работников", — разместил обращение на своей странице политик.

По мнению экспертов, удаленная работа сложна для жителей России, а особенно тем сотрудникам, у которых сейчас дети находятся на внеочередных каникулах, связанных с распространением коронавируса: их потребности могут отвлекать от работы. К тому же люди могут быть не обеспечены необходимой техникой — ноутбуком, средствами связи, доступом к безлимитному интернету. Но если сотрудник сможет продемонстрировать самодисциплину и хорошую работоспособность, то этим он зарекомендует себя с лучшей стороны.

Сегодня утром премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о том, что в связи с распространением болезни все мероприятия, численность участников которых составляет больше 50 человек, перенесены на неопределенное время. Самую последнюю информацию можно получить на сайте стопкоронавирус.рф.