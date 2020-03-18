Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дело Соколова: метил в Наполеоны, а попал в собственную возлюбленную

Дело Соколова: метил в Наполеоны, а попал в собственную возлюбленную

 Собянин предложил компаниям отправить сотрудников на удаленную работу

Собянин предложил компаниям отправить сотрудников на удаленную работу
Региональные штабы Навального ищут "новые лица" общественных беспорядков

Региональные штабы Навального ищут "новые лица" общественных беспорядков

 Путин призвал в борьбе с коронавирусом не рассчитывать на русский авось

Путин призвал в борьбе с коронавирусом не рассчитывать на русский авось
Саудовская Аравия избавляется от «слабых игроков» на нефтяном рынке

Саудовская Аравия избавляется от «слабых игроков» на нефтяном рынке

 «Конкорд» перешел из защиты в нападение в борьбе с политическим преследованием США

«Конкорд» перешел из защиты в нападение в борьбе с политическим преследованием США
Дело Соколова: метил в Наполеоны, а попал в собственную возлюбленную

Дело Соколова: метил в Наполеоны, а попал в собственную возлюбленную

 Собянин предложил компаниям отправить сотрудников на удаленную работу

Собянин предложил компаниям отправить сотрудников на удаленную работу
Региональные штабы Навального ищут "новые лица" общественных беспорядков

Региональные штабы Навального ищут "новые лица" общественных беспорядков

 Путин призвал в борьбе с коронавирусом не рассчитывать на русский авось

Путин призвал в борьбе с коронавирусом не рассчитывать на русский авось
Саудовская Аравия избавляется от «слабых игроков» на нефтяном рынке

Саудовская Аравия избавляется от «слабых игроков» на нефтяном рынке

 «Конкорд» перешел из защиты в нападение в борьбе с политическим преследованием США

«Конкорд» перешел из защиты в нападение в борьбе с политическим преследованием США
19:25   18 Марта 2020
Общество

Участники "Вечера с Соловьевым" чуть не подрались из-за спора о масках

Участники "Вечера с Соловьевым" чуть не подрались из-за спора о масках

Шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" едва не закончилось дракой двух приглашенных экспертов, обсуждающих пользу медицинских масок.

Фрагмент шоу журналист и телеведущий Владимир Соловьев опубликовал на своем Telegram-канале. Украинский эксперт Вячеслав Ковтун во время эфира задался вопросом о том, зачем производить маски, если они "не защищают". Соловьев попытался объяснить ему, что больные, используя такие средства защиты, не будут подвергать опасности здоровых людей.

После этого перепалка завязалась между Вячеславом Ковтуном и другим гостем шоу — Владимиром Сергиенко. Их спор едва не перерос в драку. Однако Владимир Соловьев напомнил экспертам о "социальной дистанции в полтора метра". Участники программы немного успокоились и продолжили обсуждать ситуацию с COVID-19 на Украине.

Минздрав украинского государства зафиксировал второй случай коронавируса в стране. В понедельник, 16 марта, там скончалась 33-летняя жительница Черновицкой области. Она поступила в инфекционное отделение одной из больниц региона с подозрением на COVID-19. Тест показал положительный результат.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#соловьев #россия 1 #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...