Участники "Вечера с Соловьевым" чуть не подрались из-за спора о масках

Шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" едва не закончилось дракой двух приглашенных экспертов, обсуждающих пользу медицинских масок.

Фрагмент шоу журналист и телеведущий Владимир Соловьев опубликовал на своем Telegram-канале. Украинский эксперт Вячеслав Ковтун во время эфира задался вопросом о том, зачем производить маски, если они "не защищают". Соловьев попытался объяснить ему, что больные, используя такие средства защиты, не будут подвергать опасности здоровых людей.

После этого перепалка завязалась между Вячеславом Ковтуном и другим гостем шоу — Владимиром Сергиенко. Их спор едва не перерос в драку. Однако Владимир Соловьев напомнил экспертам о "социальной дистанции в полтора метра". Участники программы немного успокоились и продолжили обсуждать ситуацию с COVID-19 на Украине.

Минздрав украинского государства зафиксировал второй случай коронавируса в стране. В понедельник, 16 марта, там скончалась 33-летняя жительница Черновицкой области. Она поступила в инфекционное отделение одной из больниц региона с подозрением на COVID-19. Тест показал положительный результат.