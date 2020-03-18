Дело Соколова: метил в Наполеоны, а попал в собственную возлюбленную

Завершено следствие по делу Соколова, СК сообщил о том, что материалы передали в Генпрокуратуру. Олег Соколов прославился на весь мир жестоким убийством юной аспирантки исторического факультета СПбГУ, с которой у них были романтические отношения.

На момент совершения преступления историк был полностью вменяем и понимал, что делает. Это показала детальная экспертиза, которую провели психологи и психиатры.

Соколова обвиняют не только в жестокой расправе над Анастасией Ещенко, но и в незаконной покупке и хранении оружия. Обрез, которым гостеприимный доцент не раз хвастался перед коллегами, и стал орудием убийства. Соколов выпустил четыре пули в голову 24-летней девушки.

Адвокат Александр Почуев не оставляет надежды на пересмотр решения о психическом здоровье подзащитного, но в интервью журналистам уже противоречит сам себе.

«О том, что Олег Валерьевич вменяемый по жизни человек, у нас фактически сомнения никогда не было. Но в то же время были поставлены вопросы касающиеся его вменяемости в момент совершения преступления. И на эти вопросы мы пока не получили нас устраивающих ответов. И как раз-таки мы будем подавать ходатайство о проведении повторной экспертизы», — сказал адвокат журналистам «НТВ».

Обрез, изуродованное тело погибшей, записи видеокамер и чистосердечное признание уже в руках правоохранителей, теперь остается ждать вердикта суда. Первое заседание намечено на 8 апреля, сообщил правозащитник.

Кровавый ноябрь

Ночью с 8 на 9 ноября 2019 года несколько прохожих заметили в реке Мойке мужчину, он держался руками за набитый рюкзак. Вызвали спасателей. Мужчину достали, он выглядел, по описаниям людей, обеспокоенно и странно, от него пахло алкоголем. В его рюкзаке полиция нашла отрубленные женские руки. Домой промокший спасенный отправился уже не один.

На утро новость облетела весь город. Коллеги видного наполеоноведа, доцента старейшего университета Петербурга и обладателя ордена Почетного легиона не могли поверить, что речь идет о нем. Олег Соколов имел отличную репутацию в научном сообществе, его лекции на YouTube смотрели тысячи, а на занятиях в аудиториях разворачивались настоящие сражения времен Бурбонов во Франции. Анастасия уже долгие годы помогала талантливому лектору в организации занятий и буквально была его правой рукой.

Через несколько дней полиция обыскала старинную квартиру Соколова в самом центре Петербурга. Среди антиквариата и разных исторических артефактов полицейские нашли отрубленную женскую голову, которая принадлежала Анастасии Ещенко, историку-аспирантке СПбГУ и возлюбленной Соколова.

История любви на грани нервного срыва

Соколов и Ещенко были не просто коллегами. Он преподавал у нее историю в рамках бакалавриата, где они и познакомились. Однокурсник Насти, бывший председатель студсовета Института истории СПбГУ Никита Емельянов рассказал в программе «Пусть говорят» о том, как девушка сразу же влюбилась в этого харизматичного и экспрессивного преподавателя. Соколов хоть и был женат, молодился, встречался с почти девочками, а Настя была не первой. Несмотря на роман со студенткой и «большую любовь», о которой говорил сам Соколов, разводиться с женой он не стал. Их отношения продолжались около четырех лет и начали сходить на нет. Скромная и тихая она мало с кем делилась происходящим в личной жизни, поэтому после огласки трагедии стали звучать самые разные мнения.

Люди предполагали, что Анастасии не хватало внимания, и она решила привлечь его провокациями, что ненавидела его детей, которых кстати у Соколова было двое, и другие версии.

В последнюю ночь девушка позвонила брату, Сергею Ещенко. Потом Сергей признался журналистам РЕН ТВ, что уговаривал сестру уйти от деспотичного возлюбленного, который контролировал каждый ее шаг. Сергей обратил внимание на то, что и в этот раз Соколов вспылил из-за планов девушки сходить на день рождения знакомого.

«Он стал ее оскорблять и говорить, что она неблагодарная. И он ее ударил. Она ушла из дома. Она позвонила мне, сказала, что ей, кроме меня, позвонить некому», — рассказал он.

В дом убийцы Анастасия вернулась за вещами, чтобы отвезти их в общежитие, по его словам.

Убил и оставил послушать

В голове аспирантки, отличницы и перспективного ученого нашли сразу четыре пули. Сначала считали, что Соколов выстрелил ей в лицо во время конфликта, остановились на том, что он застрелил ее во сне. Затем расчленил, но избавиться от тела быстро не смог. На следующий день ученые гости выпивали на кухне Соколова за обсуждениями истории, тело девушки лежало в соседней комнате.

Обычно Анастасия участвовала в таких интеллигентных посиделках, дополняя образ «боевого генерала» Соколова. В узком кругу доцент называл ее «Изабель». Вместе они превратили жизнь в историческую реконструкцию, представляя себя героями времен тамплиеров и испанской войны. Анастасия своего 63-летнего «учителя» называла «сир». А вообще, ходить по гостям она не любила, мало с кем общалась, а больше всего времени проводила за книгами и учебой.

«Это был очень думающий, философски настроенный человек. Настя уже в школе увлекалась историей, особенно XVIII и XIX века. Мы еще все шутили, что она опоздала родиться — «девочка из прошлого», — рассказала о ней одна из учительниц в школе, которую закончила девушка.

Автор портала «Цифровая история», петербургский историк Егор Яковлев, сотрудничавший с Соколовым писал потом, что Анастасия Ещенко стала настоящей потерей для науки.

Ни орденов, ни званий

Соколов не только преподавал, но и писал книги (например, Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа), продавать их отказались многие издания в знак протеста. Например, испанское издательство Desperta Ferro. Писать доцент не перестал и за решеткой. Возможно, желая разжалобить следствие, или просто от безысходности, в ноябре 2019 он хвастался, что напишет книгу о себе, Насте и их большой любви.

Университет лишил его звания доцента, а Почетный легион – ордена. Знакомые Соколова не раз отмечали, что главное наказание он уже получил.

«Его не надо сажать в тюрьму, его не надо казнить. Его выключи от всего, не дай ему работать — он сразу умрет. Он не сможет без этого жить. Это въелось в него», — сетовала его мать, Людмила Соколова.

Признаваясь в убийстве, он плакал. Рыдал и говорил, что в последнее время «она была совсем другой», а он любил ее «очень сильно». Так, Олег Соколов прославился на весь мир. Метил в наполеоны, а попал в собственную возлюбленную.