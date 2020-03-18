Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дело Соколова: метил в Наполеоны, а попал в собственную возлюбленную

Дело Соколова: метил в Наполеоны, а попал в собственную возлюбленную

 Собянин предложил компаниям отправить сотрудников на удаленную работу

Собянин предложил компаниям отправить сотрудников на удаленную работу
Региональные штабы Навального ищут "новые лица" общественных беспорядков

Региональные штабы Навального ищут "новые лица" общественных беспорядков

 Путин призвал в борьбе с коронавирусом не рассчитывать на русский авось

Путин призвал в борьбе с коронавирусом не рассчитывать на русский авось
Саудовская Аравия избавляется от «слабых игроков» на нефтяном рынке

Саудовская Аравия избавляется от «слабых игроков» на нефтяном рынке

 «Конкорд» перешел из защиты в нападение в борьбе с политическим преследованием США

«Конкорд» перешел из защиты в нападение в борьбе с политическим преследованием США
Дело Соколова: метил в Наполеоны, а попал в собственную возлюбленную

Дело Соколова: метил в Наполеоны, а попал в собственную возлюбленную

 Собянин предложил компаниям отправить сотрудников на удаленную работу

Собянин предложил компаниям отправить сотрудников на удаленную работу
Региональные штабы Навального ищут "новые лица" общественных беспорядков

Региональные штабы Навального ищут "новые лица" общественных беспорядков

 Путин призвал в борьбе с коронавирусом не рассчитывать на русский авось

Путин призвал в борьбе с коронавирусом не рассчитывать на русский авось
Саудовская Аравия избавляется от «слабых игроков» на нефтяном рынке

Саудовская Аравия избавляется от «слабых игроков» на нефтяном рынке

 «Конкорд» перешел из защиты в нападение в борьбе с политическим преследованием США

«Конкорд» перешел из защиты в нападение в борьбе с политическим преследованием США
19:12   18 Марта 2020
Общество

Подрастающим петербуржцам расскажут о мерах противодействия коронавирусу

Подрастающим петербуржцам расскажут о мерах противодействия коронавирусу

Кампания по противодействию распространению COVID-2019 продолжается в Северной столице. Узнать о мерах предосторожности новому типу инфекции теперь смогут и самые юные жители города.

Специальные памятки станут выдавать воспитанникам детских садов в городе на Неве. Как пишут "Невские Новости", в них будут содержаться простые советы малышам о необходимых во время вспышки COVID-2019 мерах. Так, юным петербуржцам расскажут, как правильно мыть руки, какие части лица лучше не трогать и не только.

Власти города со всей серьезностью отнеслись к пандемии коронавируса в мире. В мегаполисе сейчас тщательно дезинфицируют транспортные средства массового пользования. Вплоть до 30 апреля запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#петербург #детсады #памятки #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...