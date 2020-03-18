Подрастающим петербуржцам расскажут о мерах противодействия коронавирусу

Кампания по противодействию распространению COVID-2019 продолжается в Северной столице. Узнать о мерах предосторожности новому типу инфекции теперь смогут и самые юные жители города.

Специальные памятки станут выдавать воспитанникам детских садов в городе на Неве. Как пишут "Невские Новости", в них будут содержаться простые советы малышам о необходимых во время вспышки COVID-2019 мерах. Так, юным петербуржцам расскажут, как правильно мыть руки, какие части лица лучше не трогать и не только.

Власти города со всей серьезностью отнеслись к пандемии коронавируса в мире. В мегаполисе сейчас тщательно дезинфицируют транспортные средства массового пользования. Вплоть до 30 апреля запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек.