Сторонники одиозного блогера Алексея Навального стремительно покидают его в поисках новой работы, пишут СМИ.

В прошлом году стало ясно, что Навальный уже не является лидером российских "оппозиционеров". Окончательно подмоченная политическими и коррупционными скандалами репутация основателя признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" привела к тому, что региональные штабы начали закрываться, а сотрудники ФБК ринулись в Сеть, выкладывая свои резюме. Об этом сообщило издание "Политика сегодня".

Буквально недавно был закрыт штаб Навального в Иваново. Об официальных причинах ничего не известно, но бывший глава отделения Александр Румянцев предположил, что это могло произойти из-за общественно-политической ситуации и недостатка средств на содержание. В других штабах присутствует большой кадровый дефицит. При этом действующие сотрудники ФБК выкладывают свои резюме в поисках новой работы.

Неудивительно, что не раз разочаровавший свою аудиторию Навальный начал стремительно терять сторонников. Закрытие его штабов было весьма ожидаемым событием. Наконец поняв, что одиозному блогеру важнее личное материальное состояние, его единомышленники вынуждены возвращаться в реальную жизнь, где их могут ожидать трудности из-за многолетней работы по распространению недостоверной информации и сокрытию преступной деятельности Навального.