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18:55   18 Марта 2020
Общество

Политолог Аркатов объяснил происхождение колоссальных доходов главреда "Новой газеты"

Политолог Аркатов объяснил происхождение колоссальных доходов главреда "Новой газеты"

Многомиллионная собственность гражданской жены главного редактора оппозиционного СМИ Дмитрия Муратова не могла быть приобретена на доходы от издательского дела, уверен политолог Иван Аркатов.

Расходы Муратова составляют десятки миллионов долларов, а суммарная стоимость принадлежащей его семье элитной недвижимости превышает 350 миллионов рублей. Информация стала известна после расследования Федерального агентства новостей.

Помимо этого, одна из дочерей Муратова проходит обучение в США, в New York University College. Согласно официальным данным, один полный курс стоит 46 тысяч 170 долларов. Стоимость проживания там в среднем составляет чуть больше 15 тысяч долларов в год.

Занимаясь только издательской деятельностью, невозможно получать столь большие доходы, уверен политолог Иван Аркатов. В интервью изданию Nation News он подчеркнул, что подобное состояние можно заработать только при сопутствующем, более прибыльном бизнесе.

"Насколько я знаю, у него таких доходов официально нет. На мой взгляд, вполне возможно, что ему наличкой или еще как-то передавали денежные средства за публикацию статей по тем или иным поводам", — сообщил эксперт.

По мнению политолога, Муратов получает как российское, так и зарубежное финансирование. Ранее ФАН в своем расследовании доказал, что "Новая газета" готова публиковать заказные статьи по утвержденному ценнику: 2 миллиона рублей за материал. При этом постоянные клиенты получали 25% скидку.

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Автор: Василий Пименов
#расследование #новая газета

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