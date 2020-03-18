Путин призвал в борьбе с коронавирусом не рассчитывать на русский авось

Россия будет наращивать усилия по борьбе с коронавирусом нового типа, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер призвал граждан наблюдать за официальными сведениями по коронавирусу, так как они достоверны. Также президент советует не поддаваться панике, но и не быть безответственными — по его словам, русский "авось" на фоне распространения инфекции недопустим, а в борьбе с коронавирусом не должно быть расхлябанности.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены порядка 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более пяти тысяч скончались.