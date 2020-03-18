Главред "Новой газеты" отказался объяснять, откуда у него элитная недвижимость

ФАН инициировал запрос в Союз журналистов РФ. В нем издание просит оценить поведение руководителя "Новой газеты" Дмитрия Муратова, отказывающегося раскрывать, на какие средства он смог приобрести недвижимость на сумму 350 млн рублей.

Наличие соответствующих активов, связанных с главредом "Новой", выявили журналисты Федерального агентства новостей в ходе проведенного расследования. Элитная недвижимость в Москве и земли в Подмосковье записаны на гражданскую супругу Муратова — Ирину Столярову, которая за шесть лет руководства двумя компаниями заработала только 256 000 рублей. Сам Муратов официального бизнеса не имеет.

На запросы авторов расследования главред "Новой газеты" не ответил, поэтому ФАН собирается привлечь внимание профильных организаций, чтобы те изучили финансовую деятельность Муратова и Столяровой. Речь идет, в частности, о возможном уклонении от уплаты налогов.

Это намерение транслируется и в направленном в Союз журналистов России запросе. Организацию также просят разъяснить, как должны вести себя в подобных случаях представители СМИ.