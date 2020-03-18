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18:39   18 Марта 2020
Политика

Власти Греции передали правоохранителям изъятые турецкие броневики

Власти Греции передали правоохранителям изъятые турецкие броневики

Руководство Греции сняло арест с бронеавтомобилей Τyphoon GSS-300, обнаруженных на судне, которое следовало из Италии в Ливию. Корабль, перевозивший военный груз, планировал остановиться в Турции. Об этом стало известно 15 марта.

Правоохранительные органы Греции в 2015 году во время досмотра судна нашли восемь единиц бронеавтомобилей Τyphoon GSS-300, направленных в Ливию в обход эмбарго ООН. Власти страны арестовали и конфисковали бронетехнику.

После того, как постановление об аресте было снято, машины передали в распоряжение греческой полиции, направив их на греко-турецкую границу, где в настоящий момент напряженная ситуация, связанная с наплывом беженцев. Обострение обстановки из-за нелегальной миграции в Грецию из Турции случилось после того, как 28 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о невозможности сдерживания беженцев. Анкара открыла границы с ЕС, после чего в Грецию повально устремились мигранты.

Ситуацию прокомментировал бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в беседе с Федеральным агентством новостей. Он напомнил, что у стран есть несколько нерешенных конфликтов, которые усугубляют обстановку. 

Ранее "Царьград" опубликовал материал, в котором говорится, что Турция поддерживает террористов и платит им зарплату в размере 10 тысяч лир ежедневно.

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Автор: Илья Романович
#эрдоган #ливия #греция

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