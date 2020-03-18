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19:27   18 Марта 2020
Россия

В «Патриоте» развеяли миф об опасности коронавируса

В «Патриоте» развеяли миф об опасности коронавируса

Роспотребнадзор сообщает о 147 случаях заболевания вирусом COVID-19 в России. Люди скупают в магазинах крупы и туалетную бумагу, а медицинских масок и антисептиков в аптеках уже не найти. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ученые и депутаты обсудили, так ли страшен вирус, и из каких материалов можно изготовить маску в домашних условиях.

«Санэпидемслужба в России – самая опытная среди других стран. Паника абсолютно не нужна, все меры предпринимаются», — задал тон беседе заведующий отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Александр Шапарь.

Все сейчас говорят про коронавирус, но забывают про сезонный подъем респираторных вирусных инфекций (ОРВИ – прим. ред.), заявил врач. Меры предосторожности, как при угрозе ОРВИ, так и при вирусе COVID-19, одни и те же – достаточно соблюдать правила гигиены и избегать больших скоплений людей, разъяснил Шапарь.

В «Патриоте» развеяли миф об опасности коронавируса

Как только поступили первые новости о вспышке нового вируса, в России были разработаны тест-системы, отметил спикер. Сейчас они переданы в лаборатории всех регионов страны.

Старший научный сотрудник НИИ гриппа имени А. Смородинцева Игорь Никоноров предсказал пополнение коронавирусом ряда «традиционных» сезонных заболеваний:

«Мы полагаем, что коронавирус станет сезонным заболеванием. Будет приходить в Россию осенью, зимой и весной. В последующем он будет протекать уже в более легкой форме. Если проводить аналогии, то можно вспомнить эпидемию так называемого свиного гриппа. В 2009–2010 годах он очень резко стартовал, много людей пострадало, но в последующем он стал обычным сезонным возбудителем», — рассказал ученый.

Для паники нет причин, заверил депутат ЗакСа Петербурга Александр Егоров. В прошлом он более 30 лет проработал оперирующим хирургом-онкологом в отделении петербургского городского клинического онкологического диспансера. Причина паники – слабая информированность россиян, уверен депутат.

«На значимых каналах надо ежедневно в прайм-тайм вести 15-минутную передачу. В ней представители Роспотребнадзора должны открыто говорить о ситуации с коронавирусом, сообщать об изменениях за сутки, сколько людей прошло тестирование и так далее. Люди должны понимать ситуацию, а сейчас они не понимают, поэтому бояться за свое здоровье и здоровье своих близких», — заявил Егоров.

В «Патриоте» развеяли миф об опасности коронавируса

Медицинские маски закончились во всех аптеках, поэтому люди прибегают к хитростям и пытаются изготовить противовирусную защиту дома. Александр Шапарь посоветовал в этом случае прибегнуть к проверенному советскому способу:

«Тогда даже в медицинских учреждениях маски делали из марли и ваты. Маска – это барьер, который препятствуют попаданию частиц вируса как от больного человека к здоровому, так и наоборот. Марля в магазинах есть, вата тоже. Можно делать из этих материалов».

По состоянию на 18 марта 2020 года пять человек с ранее подтвержденным коронавирусом уже выздоровели и отправились домой. По всей стране проведено более 122 тысяч тестов на наличие заболевания. Каникулы во всех школах продлены, дети будут отдыхать с 23 марта до 12 апреля.

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Автор: Роман Самойлов
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