Бовт: СМИ Ходорковского пыталось посеять панику в Москве на фоне коронавируса

Ряд СМИ 17 марта с подачи телеграм-каналов и "Открытых медиа", которые поддерживает беглый олигарх Михаил Ходорковский, распространили информацию о грядущем карантине в Москве, однако потом последовало официальное опровержение.

План "С", о котором писали СМИ, якобы предусматривал закрытие всех городских предприятий, введение комендантского часа и другие меры, в результате которых работа была бы парализована. Молчание чиновников, не сразу давших опровержение, может говорить о недочетах обратной связи, однако в большинстве стран мира политики сейчас действуют вразнобой, считает политолог Георгий Бовт. Вирус бессилия поразил и ООН, и Евросоюз, и другие крупные объединения. То же британское правительство взяло курс на "иммунизацию популяции, пытаясь сгладить пик эпидемии", сообщает bfm.ru. Лондон призвал не посещать бары, рестораны, а также самоизолироваться пенсионерам.

О плюсах и минусах этой тактики судить трудно, однако несомненно, что в подобных ситуациях роль политического лидерства возрастает. Люди надеются, что им будут давать актуальную информацию о том, что происходит на фоне эпидемии коронавируса, а также призовут к гражданской солидарности.

К слову, ранее "МБХ Медиа", принадлежащий олигарху Михаилу Ходорковскому, опубликовал статью под названием "Зимняя вишня". Беслан. "Сухой". Почему россияне не верят официальным цифрам". В ней они пытаются навязать читателям идею, будто власти России намеренно занижают численность жертв во время чрезвычайных ситуаций.