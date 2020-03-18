Саудовская Аравия избавляется от «слабых игроков» на нефтяном рынке

Российско-саудовская война в области цен на сырую нефть, разыгравшаяся на фоне коронавирусной эпидемии, угрожает американской отрасли сланцевой нефти, больно бьет по компаниям-производителям и усиливает давление на и так разваливающиеся фондовые рынки.

Об этом в среду пишет Financial Times, приводя заявление Майкла Стивенса – научного сотрудника Королевского Объединенного института оборонных исследований.

«Мы находимся в безвыходной ситуации – это конфликт, в котором участвуют три больших игрока, которые собрались в одном помещении и говорят друг другу: «Если ты нападешь на того парня, то ты нападешь и на меня, поэтому я буду нападать на тебя». Это странный треугольник, в котором ни одна из сторон не готова уступить, и в результате всем будет больно», — отмечает Стивенс.

Как отмечается, нефтяная война началась после того, как Россия отказалась по просьбе Саудовской Аравии еще больше сократить объем нефтедобычи, чтобы сдержать на нужном уровне цены на черное золото, спрос на которое упал из-за распространения коронавирусной эпидемии. Таким образом распалось трехлетнее российско-саудовское сотрудничество в рамках ОПЕК+, после чего Эр-Рияд пообещал дополнительно выбросить на мировой рынок 2,6 миллиона баррелей нефти по низким ценам. Подобные агрессивные действия Эр-Рияда привели к обрушению цены на нефть более чем на 30%.

Москва, со своей стороны участвуя в ценовой войне, преследует цель нанести как можно больший ущерб американской сланцевой промышленности. Напомним, с 2016 года, когда саудовский наследный принц Мухаммед и президент РФ Владимир Путин впервые договорились о сотрудничестве в области снижения нефтедобычи, США нарастили объем добычи сланцевой нефти на 4,5 миллиона баррелей в день, уменьшив таким образом доли России и Саудовской Аравии на мировом нефтяном рынке.

Саудовская Аравия, будучи крупнейшим экспортером нефти в мире, считает, что сможет смягчить финансовые потери от падения цен на нефть и увеличить свою долю на рынке путем увеличения объема нефтедобычи. При этом Эр-Рияд рассчитывает вернуть Москву за стол переговоров или переформатировать энергетическую отрасль.

Издание приводит мнение саудовского эксперта, близкого к королевскому двору, который заявил по этому поводу:

«Мне кажется, что утвердилось такое отношение: «Мы ничего не получаем от того, что являемся ответственными игроками в области нефти», и в результате все стали руководствоваться собственными интересами. Почему мы должны сидеть сложа руки и жертвовать своими интересами просто так? Вся прелесть в том, что обвинить в этом можно русских. У вас есть законный ответ: «Поговорите с Владимиром, он начал все это»», — заявил саудит.

Также он добавил, что в интересах Саудовской Аравии использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы изменить всю отрасль.

«Избавляйтесь от слабых игроков в области сланцевой нефти и направьте послание на все заводы «Тесла» в мире, а также сторонникам альтернативной энергетики, — многое может измениться в нефтяной отрасли в целом», — заявил эксперт.

В то же время, как отмечает издание, Саудовское королевство полностью зависит от нефти, а значит – это игра с большими ставками, то есть подобные действия в совокупности с распространением коронавируса могут нанести по экономике страны мощный удар.

Сигналы же, которые поступают из Москвы, говорят о том, что Россия готова вести длительную игру. По мнению Кремля, антироссийские санкции, введенные Вашингтоном, в числе прочего преследуют цель создать больше пространства для американской сланцевой нефти.

Нефтяные трейдеры в сложившейся ситуации заняли выжидательную позицию и пытаются понять, способны ли самые властные лидеры в мире сдать назад, и смогут ли они это сделать, сохранив лицо.