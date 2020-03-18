Экономист Дудчак объяснил, чего не стоит делать во время кризиса

Турбулентность на мировом валютном рынке спровоцировала временный кризис в экономике. В связи с этим российский экономист Александр Дудчак рассказал, чего не стоит делать россиянам в этот непростой период.

Глава Сбербанка Герман Греф рассмотрел несколько вариантов развития событий в России, в том числе самый "экстремальный". По его словам, при самом неблагоприятном раскладе баррель нефти может стоить 20 долларов, а сам доллар – 100 рублей.

Высока ли вероятность такого сценария, в беседе с iReactor объяснил экономик Александр Дудчак. Рассуждая на тему обострения кризиса, он рассказал, что россияне не должны делать. По его словам, лучше отказаться от покупки зарубежной валюты, а вложить деньги в "исполнение своих давних мечт".

Например, можно приобрести "предметы долговременного пользования", пока они не изменились в цене в связи со скачками на валютном рынке.

По последним данным торгов Московской биржи, курс евро к рублю по состоянию на 17:30 по московскому времени превысил отметку 87 рублей. Американский доллар также вырос до 79,74 рубля.