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17:59   18 Марта 2020
Экономика

Экономист Дудчак объяснил, чего не стоит делать во время кризиса

Экономист Дудчак объяснил, чего не стоит делать во время кризиса

Турбулентность на мировом валютном рынке спровоцировала временный кризис в экономике. В связи с этим российский экономист Александр Дудчак рассказал, чего не стоит делать россиянам в этот непростой период.

Глава Сбербанка Герман Греф рассмотрел несколько вариантов развития событий в России, в том числе самый "экстремальный". По его словам, при самом неблагоприятном раскладе баррель нефти может стоить 20 долларов, а сам доллар – 100 рублей.

Высока ли вероятность такого сценария, в беседе с iReactor объяснил экономик Александр Дудчак. Рассуждая на тему обострения кризиса, он рассказал, что россияне не должны делать. По его словам, лучше отказаться от покупки зарубежной валюты, а вложить деньги в "исполнение своих давних мечт".

Например, можно приобрести "предметы долговременного пользования", пока они не изменились в цене в связи со скачками на валютном рынке.  

По последним данным торгов Московской биржи, курс евро к рублю по состоянию на 17:30 по московскому времени превысил отметку 87 рублей. Американский доллар также вырос до 79,74 рубля.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #курс доллара #курс евро #валютный рынок

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