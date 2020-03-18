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17:58   18 Марта 2020
Общество

Путин прибыл в Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ

Путин прибыл в Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ

Путин посетил Крым в честь годовщины воссоединения полуострова с территорией России. 

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым с рабочим визитом, он пробудет на полуострове с 18 по 19 марта. Визит президента связан с празднованием шестой годовщины воссоединения Крыма с Российской Федерацией. 

Владимир Путин планирует встретиться с местным населением, а так же вручить государственные награды тем, кто принимал участие в строительстве Крымского моста. 

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Автор: Яна Либерман
#путин #крым

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