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17:55   18 Марта 2020
Россия

«Газпром» умышленно меняет маршрут «Академика Черского», считает Перов

«Газпром» умышленно меняет маршрут «Академика Черского», считает Перов

Очередная смена курса судна-трубоукладчика «Академик Черский» может быть вызвана тем, что компания «Газпром» не хочет афишировать его настоящую задачу и маршрут.

Об этом в среду сообщает портал Baitnews, приводя слова руководителя спецпроектов Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александра Перова.

«Я не исключаю, что на самом деле «Академик Черский» отнюдь не направляется в Балтийское море, и у него есть какая-то другая задача. И таким образом «Газпром» просто-напросто может запутывать следы и старается не разболтать раньше времени свои планы», — сообщил Перов.

По его словам, сейчас ситуация вокруг российского судна-трубоукладчика умышленно окутывается завесой тайны. Несколько дней назад «Академик Черский» не передавал своих данных, а как только вчера появилась информация о его местонахождении, сразу же стали появляться публикации в СМИ. Это говорит о повышенном внимании, прикованном к судну и его передвижениям, и, возможно, «Газпром» не хочет такого интереса и всеми силами пытается скрыть, куда движется судно.

«Газпром» умышленно меняет маршрут «Академика Черского», считает Перов

«Вполне возможно, что это американский сенатор, который практически в одиночку добился введения санкций против проекта, точно так же, как и журналисты следят за судьбой «Академика Черского». Скорее всего поэтому в «Газпроме» считают, что лучше лишний раз этот вопрос не муссировать», — заключил Перов.

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может быть привлечено к завершению строительства трубопровода «Северный поток – 2», проходящего по дну Балтийского моря, в настоящее время миновало порт Суэц, куда оно ориентировочно должно были прибыть лишь к 25 марта, и приближается к разделяющему Мадагаскар и Африку Мозмабикскому проливу. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию перемещений судов Vesselfinder.

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Автор: Олег Королев
#газпром #северный поток-2 #судно #трубоукладчик

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