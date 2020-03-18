Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Дело Соколова: метил в Наполеоны, а попал в собственную возлюбленную

Дело Соколова: метил в Наполеоны, а попал в собственную возлюбленную

 Собянин предложил компаниям отправить сотрудников на удаленную работу

Собянин предложил компаниям отправить сотрудников на удаленную работу
Региональные штабы Навального ищут "новые лица" общественных беспорядков

Региональные штабы Навального ищут "новые лица" общественных беспорядков

 Путин призвал в борьбе с коронавирусом не рассчитывать на русский авось

Путин призвал в борьбе с коронавирусом не рассчитывать на русский авось
Саудовская Аравия избавляется от «слабых игроков» на нефтяном рынке

Саудовская Аравия избавляется от «слабых игроков» на нефтяном рынке

 «Конкорд» перешел из защиты в нападение в борьбе с политическим преследованием США

«Конкорд» перешел из защиты в нападение в борьбе с политическим преследованием США
Дело Соколова: метил в Наполеоны, а попал в собственную возлюбленную

Дело Соколова: метил в Наполеоны, а попал в собственную возлюбленную

 Собянин предложил компаниям отправить сотрудников на удаленную работу

Собянин предложил компаниям отправить сотрудников на удаленную работу
Региональные штабы Навального ищут "новые лица" общественных беспорядков

Региональные штабы Навального ищут "новые лица" общественных беспорядков

 Путин призвал в борьбе с коронавирусом не рассчитывать на русский авось

Путин призвал в борьбе с коронавирусом не рассчитывать на русский авось
Саудовская Аравия избавляется от «слабых игроков» на нефтяном рынке

Саудовская Аравия избавляется от «слабых игроков» на нефтяном рынке

 «Конкорд» перешел из защиты в нападение в борьбе с политическим преследованием США

«Конкорд» перешел из защиты в нападение в борьбе с политическим преследованием США
18:05   18 Марта 2020
Весь мир

«Конкорд» перешел из защиты в нападение в борьбе с политическим преследованием США

«Конкорд» перешел из защиты в нападение в борьбе с политическим преследованием США

Российские компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг» бизнесмена Евгения Пригожина намерены отсудить у американских властей 50 миллиардов долларов. В такую сумму теперь уже бывший ответчик оценил ущерб от незаконного преследования и санкций.

«В течение двух лет «Конкорд» незаконно обвинялся во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Правительство США делало всё возможное, чтобы обвинить «Конкорд» в нарушении законодательства США. В том числе отказывалось предоставлять доказательства, фальсифицировало показания свидетелей и предпринимало всевозможные действия для недопущения справедливого судебного разбирательства, пытаясь убедить мировое сообщество и американских граждан, что во внутренних проблемах США виновен «Конкорд» и Россия», — цитирует Пригожина пресс-служба.

Отсутствие доказательств американские власти объясняют угрозой национальной безопасности. Якобы обнародование фактов вмешательства в выборную кампанию прольет свет на методы спецслужб США и прочие обстоятельства, о которых умалчивала группа спецпрокурора Роберта Мюллера.

«Конкорд» серьезно взялся за правовую защиту, желая раскрыть наглых американских судей

Политолог-американист Юрий Рогулев считает, что стратегия «Конкорда» застала американских гособвинителей врасплох. Они не ожидали встречного иска, и не исключено, что доказательная база в политизированном деле изначально была шаткой.

«И предъявление этих доказательств в суде в отрытой форме, поскольку ответчик — российская компания, а не американская, «выделки не стоит». Насколько достоверны эти доказательства — мы с вами не узнаем», - говорит Рогулев.

Американская Фемида не безгрешна. Известны случаи, когда судьи шли на поводу у известных политиков и банальных человеческих пороков. Так, в 2018 известный судья Апелляционного суда США Алекс Козински «добровольно» покинул пост из-за обвинений в многолетних сексуальных домогательствах. Похожая судьба постигла его коллегу Самуэля Кента в 2009 году.

Когда дело заходит об уже упомянутой пресловутой национальной безопасности, власти США нередко пренебрегают международным правом.  В качестве одного из самых ярких примеров манипуляции общественным мнением в историю вошел инцидент с пробиркой в ООН.

В 2001 году американцам понадобился повод для вторжения в Ирак, где якобы хранилось химическое оружие. Госсекретарь Колин Пауэлл в качестве подтверждения тому достал из кармана пробирку с белым порошком, которую выдал за образец химоружия иракских военных — «бацилл сибирской язвы». Как показало время, никакого химоружия в Ираке, куда американцы вторглись без мандата ООН, не было.

Глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов считает решение Пригожина выдвигать встречный иск примером для других преследуемых США граждан и компаний.

«Я считаю, что все должны им встречные иски выставлять, потому что они обнаглели до невозможности. У них очень много политизированных решений. Они любят других поучать, а сами фору дают всем государствам мира», - говорит политик.

«Конкорд» серьезно взялся за правовую защиту, желая раскрыть наглых американских судей

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов тоже полагает, что «Конкорд» выбрал верную стратегию.

«Необходимо отстаивать свои права в суде и показывать все факты, которые говорят о несостоятельности этих обвинений. Компания «Конкорд» серьезно взялась за свою правовую защиту. В отличие от многих других российских компаний, которые попали под американские санкции и никак на это не отреагировали», — убежден парламентарий.

Политик уточнил, что дело «Конкорд против США» достаточно перспективное. И руководство имеет все шансы на победу, несмотря на слушания, на которых присутствуют только адвокаты без представителей.

Окончательный вердикт по делу «Конкорда» американская Фемида должна была огласить в апреле 2020 года. Однако следствие не прекратило преследование в отношении 13 граждан РФ. Их обвиняют в попытках манипулировать мнением пользователей соцсетей в интересах Трампа в разгар предвыборной гонки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Валерия Крутецкая
#сша #пригожин #мюллер #конкорд менеджмент энд консалтинг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...