Российские компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и «Конкорд кейтеринг» бизнесмена Евгения Пригожина намерены отсудить у американских властей 50 миллиардов долларов. В такую сумму теперь уже бывший ответчик оценил ущерб от незаконного преследования и санкций.

«В течение двух лет «Конкорд» незаконно обвинялся во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Правительство США делало всё возможное, чтобы обвинить «Конкорд» в нарушении законодательства США. В том числе отказывалось предоставлять доказательства, фальсифицировало показания свидетелей и предпринимало всевозможные действия для недопущения справедливого судебного разбирательства, пытаясь убедить мировое сообщество и американских граждан, что во внутренних проблемах США виновен «Конкорд» и Россия», — цитирует Пригожина пресс-служба.

Отсутствие доказательств американские власти объясняют угрозой национальной безопасности. Якобы обнародование фактов вмешательства в выборную кампанию прольет свет на методы спецслужб США и прочие обстоятельства, о которых умалчивала группа спецпрокурора Роберта Мюллера.

Политолог-американист Юрий Рогулев считает, что стратегия «Конкорда» застала американских гособвинителей врасплох. Они не ожидали встречного иска, и не исключено, что доказательная база в политизированном деле изначально была шаткой.

«И предъявление этих доказательств в суде в отрытой форме, поскольку ответчик — российская компания, а не американская, «выделки не стоит». Насколько достоверны эти доказательства — мы с вами не узнаем», - говорит Рогулев.

Американская Фемида не безгрешна. Известны случаи, когда судьи шли на поводу у известных политиков и банальных человеческих пороков. Так, в 2018 известный судья Апелляционного суда США Алекс Козински «добровольно» покинул пост из-за обвинений в многолетних сексуальных домогательствах. Похожая судьба постигла его коллегу Самуэля Кента в 2009 году.

Когда дело заходит об уже упомянутой пресловутой национальной безопасности, власти США нередко пренебрегают международным правом. В качестве одного из самых ярких примеров манипуляции общественным мнением в историю вошел инцидент с пробиркой в ООН.

В 2001 году американцам понадобился повод для вторжения в Ирак, где якобы хранилось химическое оружие. Госсекретарь Колин Пауэлл в качестве подтверждения тому достал из кармана пробирку с белым порошком, которую выдал за образец химоружия иракских военных — «бацилл сибирской язвы». Как показало время, никакого химоружия в Ираке, куда американцы вторглись без мандата ООН, не было.

Глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов считает решение Пригожина выдвигать встречный иск примером для других преследуемых США граждан и компаний.

«Я считаю, что все должны им встречные иски выставлять, потому что они обнаглели до невозможности. У них очень много политизированных решений. Они любят других поучать, а сами фору дают всем государствам мира», - говорит политик.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов тоже полагает, что «Конкорд» выбрал верную стратегию.

«Необходимо отстаивать свои права в суде и показывать все факты, которые говорят о несостоятельности этих обвинений. Компания «Конкорд» серьезно взялась за свою правовую защиту. В отличие от многих других российских компаний, которые попали под американские санкции и никак на это не отреагировали», — убежден парламентарий.

Политик уточнил, что дело «Конкорд против США» достаточно перспективное. И руководство имеет все шансы на победу, несмотря на слушания, на которых присутствуют только адвокаты без представителей.

Окончательный вердикт по делу «Конкорда» американская Фемида должна была огласить в апреле 2020 года. Однако следствие не прекратило преследование в отношении 13 граждан РФ. Их обвиняют в попытках манипулировать мнением пользователей соцсетей в интересах Трампа в разгар предвыборной гонки.