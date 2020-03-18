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17:32   18 Марта 2020
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Швыткин призвал "проучить" США за незаконное преследование "Конкорда"

Швыткин призвал "проучить" США за незаконное преследование "Конкорда"

Россия должна проучить США и получить сатисфакцию за незаконное преследование компании "Конкорд", принадлежащей петербуржцу Евгению Пригожину. Так считает член комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Суд Колумбии США удовлетворил ходатайство американской прокуратуры снять все обвинения с российских компаний "Конкорд кейтеринг" и "Конкорд менеджмент и консалтинг", которые ранее обвинили во "вмешательстве" в президентские выборы 2016 года. Соответствующий документ появился в электронной базе суда.

Теперь руководство "Конкорда" намерено призвать к ответу США за незаконное преследование компании и получить компенсацию в размере 50 млрд долларов. Член комитета Госдумы Юрий Швыткин в беседе с iReactor высказал мнение о правомерности требований российской стороны, так как компания понесла в первую очередь ущерб с точки зрения своей репутации.

Парламентарий считает, что в настоящий момент американские власти должны заниматься своими внутренними проблемами. Фактически судебный вердикт поставил жирную точку в попытках обвинить Россию во вмешательстве в президентскую гонку США.

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Автор: Илья Романович
#швыткин #суд сша #конкорд

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