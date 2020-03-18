США развязали информационную войну против России в Сирии

Политический аналитик Юрий Голубь осудил США за использование мертвых турецких солдат в противостоянии России в Сирии. По его словам, одной темой информационной войны США против России стало больше.

Власти Турции рассказали о гибели солдат, попавших под обстрел в Идлибе, сообщило Федеральное агентство новостей. Анкара в результате похоронила 33 военнослужащих и нанесла удар по позициям Сирийской арабской армии (САА). Волну сразу подхватили власти США — государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео начал обвинять Россию в гибели турецких солдат. По его словам, Москва якобы ответственна за их гибель, поскольку поддерживает власти Дамаска.

По словам публициста Юрия Голубя, мертвые солдаты Турции превратились в еще одну тему информационной войны США против России. Он считает, что близость выборов в Соединенных Штатах влияет на риторику команд и американского президента, и демократической оппозиции. Их действия становятся все более безответственными и беспардонными.

Суть проблемы очевидна. Несмотря ни на какие договоренности, Анкара не собирается бросать заботливо вскормленных ею террористов и раз за разом подставляет своих военных под удары сирийских и российских сил, — заявил политический аналитик.

Юрий Голубь добавил, что Турция будет и дальше нести потери со своей стороны, пока не прекратит поддерживать международный терроризм. Эксперт предлагает Анкаре пересмотреть свои приоритеты и приложить усилия, чтобы отделить преступников от вменяемой и договороспособной оппозиции.