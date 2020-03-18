Манукян: своими действиями TikTok популяризирует алкоголь среди российских школьников

Видеохостинг TikTok может популяризировать алкоголь среди школьников и студентов, считает блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Вадим Манукян.

Сеть алкогольных супермаркетов использовала TikTok в качестве рекламной площадки. Пользователям рассказывали, как открывать бутылки, а также информировали их о скидках и акциях. Закон "О рекламе" в РФ запрещает размещение в Сети пропаганды алкоголя. Тем не менее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не организовала проверку сети алкосупермаркетов на соответствие законодательству. В ведомстве отметили, что страницы в социальных сетях не подпадают под закон "О рекламе".

В беседе с корреспондентом Nation News Вадим Манукян отметил, что в первую очередь о публикуемом контенте необходимо думать самой социальной сети. TikTok должна подчиняться требованиям законодательства РФ, считает Манукян. Пристрастие к алкоголю формируется в молодости, а 43% пользователей TikTok в России — дети.

"TikTok своими действиями может популяризировать алкоголь даже для школьников и студентов, которым нет 21 года. Конечно, это недопустимо и неприемлемо в России", — считает собеседник Nation News.

По мнению Вадима Манукяна, требования законодательства РФ должна соблюдать не только сеть TikTok, но и другие ресурсы. Например, Facebook и YouTube пытаются воздействовать на молодежь. К ним следует применять те же правила, что и к другим социальным сетям, резюмировал Манукян.