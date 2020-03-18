Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Газпром» умышленно меняет маршрут «Академика Черского», считает Перов

«Газпром» умышленно меняет маршрут «Академика Черского», считает Перов

 Канны перенесли на октябрь

Канны перенесли на октябрь
США развязали информационную войну против России в Сирии

США развязали информационную войну против России в Сирии

 Сбербанк в начале апреля запустит операции в СБП

Сбербанк в начале апреля запустит операции в СБП
Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

 The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США

The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США
«Газпром» умышленно меняет маршрут «Академика Черского», считает Перов

«Газпром» умышленно меняет маршрут «Академика Черского», считает Перов

 Канны перенесли на октябрь

Канны перенесли на октябрь
США развязали информационную войну против России в Сирии

США развязали информационную войну против России в Сирии

 Сбербанк в начале апреля запустит операции в СБП

Сбербанк в начале апреля запустит операции в СБП
Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

 The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США

The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США
16:42   18 Марта 2020
Общество

Беглов ввел запрет на мероприятия численностью более 50 человек

Беглов ввел запрет на мероприятия численностью более 50 человек

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, вводящее запрет на мероприятия численностью более 50 человек из-за угрозы распространения коронавируса.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале Смольного. Ограничения на территории Санкт-Петербурга будут действовать до 30 апреля 2020 года.

Кроме того, гражданам других регионов РФ, а также иностранцам рекомендуется воздержаться от поездок в Северную столицу.

На данный момент в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся 303 человека.  

Ранее аналогичные меры были приняты властями Москвы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#санкт-петербург #беглов #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...