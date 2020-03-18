Беглов ввел запрет на мероприятия численностью более 50 человек

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, вводящее запрет на мероприятия численностью более 50 человек из-за угрозы распространения коронавируса.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале Смольного. Ограничения на территории Санкт-Петербурга будут действовать до 30 апреля 2020 года.

Кроме того, гражданам других регионов РФ, а также иностранцам рекомендуется воздержаться от поездок в Северную столицу.

На данный момент в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге с подозрением на коронавирус COVID-19 находятся 303 человека.

Ранее аналогичные меры были приняты властями Москвы.