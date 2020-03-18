Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин прибыл в Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ

Путин прибыл в Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ

 «Газпром» умышленно меняет маршрут «Академика Черского», считает Перов

«Газпром» умышленно меняет маршрут «Академика Черского», считает Перов
Экономист Дудчак объяснил, чего не стоит делать во время кризиса

Экономист Дудчак объяснил, чего не стоит делать во время кризиса

 США развязали информационную войну против России в Сирии

США развязали информационную войну против России в Сирии
Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

 The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США

The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США
Путин прибыл в Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ

Путин прибыл в Крым по случаю годовщины воссоединения полуострова с РФ

 «Газпром» умышленно меняет маршрут «Академика Черского», считает Перов

«Газпром» умышленно меняет маршрут «Академика Черского», считает Перов
Экономист Дудчак объяснил, чего не стоит делать во время кризиса

Экономист Дудчак объяснил, чего не стоит делать во время кризиса

 США развязали информационную войну против России в Сирии

США развязали информационную войну против России в Сирии
Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

 The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США

The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США
16:32   18 Марта 2020
Общество

Песенный конкурс "Евровидение-2020" был официально отменен

Песенный конкурс "Евровидение-2020" был официально отменен

Организаторы музыкального конкурса Eurovision сообщили о том, что его в этому году отменяют из-за COVID-19.

Конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза, который должен был проходить весной с 12 по 16 мая, был отменен. Это случилось из-за бушующей в мире коронавирусной инфекции, которая охватывает все больше европейских стран.

В 2020 году Россию на европейском конкурсе должна была представлять панк-рейв группа из Санкт-Петербурга Little Big с композицией "Uno".

Некоторое время назад Nation News сообщало, что музыкальный клип группы Little Big на песню Uno, с которой ребята будут выступать от России на "Евровидении-2020", набрал более 17,2 миллионов просмотров на официальной странице конкурса в YouTube

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#eurovision #конкурс #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...