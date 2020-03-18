Песенный конкурс "Евровидение-2020" был официально отменен

Организаторы музыкального конкурса Eurovision сообщили о том, что его в этому году отменяют из-за COVID-19.

Конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза, который должен был проходить весной с 12 по 16 мая, был отменен. Это случилось из-за бушующей в мире коронавирусной инфекции, которая охватывает все больше европейских стран.

В 2020 году Россию на европейском конкурсе должна была представлять панк-рейв группа из Санкт-Петербурга Little Big с композицией "Uno".

Некоторое время назад Nation News сообщало, что музыкальный клип группы Little Big на песню Uno, с которой ребята будут выступать от России на "Евровидении-2020", набрал более 17,2 миллионов просмотров на официальной странице конкурса в YouTube