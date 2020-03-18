Компании олигарха Лисина умышленно наносили вред энергетике Липецкой области

Федеральное агентство новостей рассказало о незаконных действиях компании олигарха Владимира Лисина, которые умышленно наносили вред энергетике Липецкой области.

Липецкий промышленный гигант НЛМК, чтобы организовать постоянную подачу электроэнергии на мощности комбината, создал два аффилированных друг с другом юридических лица: ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" (ЛЭСК) и ООО "Городская энергосбытовая компания" (ГЭСК). По предварительным данным, олигарх Владимир Лисин стал, что называется в народе, "крышей" для липецких энергетиков. Отметим, что Лисин занимает вторую строчку российского списка Forbes и считается одним из самых авторитетных людей в регионе, чья власть превосходит губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

В статусе гарантирующих поставщиков электроэнергии они резко стали монополистами на региональном рынке и начали устанавливать собственные тарифы. Тем, кто не смог платить за энергию, перекрывали ее подачу, вскрывая подъездные щитки и перерезая провода, сообщает Федеральное агентство новостей. После того, как ФАС оштрафовало ЛЭСК и ГЭСК за злоупотребление своим положением на рынке, долги предприятия начали накапливаться.

Сумма иска составила примерно 430 миллионов рублей. Кроме того, суд постановил государственную компанию возместить долги завода-банкрота.

О том, что происходило с делом липецких энергетиков, писали некоторые СМИ в статьях, посвященных делу "Свободного сокола". Адвокат Роман Голиков, комментируя уголовное дело липецких энергетиков, заявил, что ситуация с липецкими энергетиками абсурдна. Кроме того, было допущено много нарушений во время возбуждения и расследования уголовного дела в отношении руководителей предприятия.