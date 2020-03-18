Простаков осудил решение КПРФ рискнуть здоровьем людей ради проведения митинга
Эксперт фонда "Народная дипломатия", политолог Сергей Простаков рассказал, что члены КПРФ подвергают большой опасности людей, которых агитируют выходить на организуемые ими митинги. Сегодня в мире, в связи с коронавирусом, складывается весьма опасная ситуация.
Руководство Коммунистической партии России даже в тяжелые для страны времена не упускает возможности подзаработать политических очков. Партия игнорирует все меры безопасности. Так, например, накануне, 17 марта, ее руководство решило провести митинг по случаю годовщины референдума о сохранении СССР. Об этом сообщает iReactor.
Коммунисты пренебрегли запретами, которые власти РФ наложили на массовые мероприятия, и вышли на столичные улицы. Простаков отметил, что большая часть сторонников КПРФ — это пожилые люди, а они находятся в категории повышенной зоны риска.
Политолог рассказал, что партия теряет свою популярность, поэтому задействует все средства для того, чтобы как можно активнее напомнить о себе. Однако по его мнению, такие необдуманные решения и наплевательское отношение к своим согражданам должны активно осуждаться.
Более того, Эксперт фонда "Народная дипломатия" считает, что подобные действия должны быть рассмотрены на предмет законности. Простаков уличил руководство партии в безответственности — как по отношению к однопартийцам, так и гражданам РФ в целом.