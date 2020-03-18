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 Беглов оценил процедуры тестирования на коронавирус в поликлиниках Петербурга

Беглов оценил процедуры тестирования на коронавирус в поликлиниках Петербурга
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15:21   18 Марта 2020
Общество

Беглов оценил процедуры тестирования на коронавирус в поликлиниках Петербурга

Беглов оценил процедуры тестирования на коронавирус в поликлиниках Петербурга

Личный визит в поликлинику № 19 Фрунзенского района нанес губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава области проверил, как ведется профилактика инфекционного заболевания.

Губернатор поговорил не только с рабочим персоналом медучреждения, но и с жителями района, которые пришли на диагностику COVID-19. После диалога с гражданами Беглов проинспектировал машину скорой помощи, сообщают "Невские Новости".

В связи угрозой распространения коронавируса, весь спецтранспорт оснащен дополнительным оборудованием. Каждая машина скорой помощи оборудована аппаратом искусственной вентиляции легких. Он необходим тем пациентам, у которых заболевание коронавирусом протекает в тяжелой стадии. Беглов подчеркнул, что Петербург обеспечен всем необходимым для успешного противодействия коронавирусу и призвал жителей сохранять спокойствие.

Минздрав РФ и Роспотребнадзор подготовили для россиян специальную памятку с правилами для минимизации вероятности заразиться коронавирусом. Помимо этого вся актуальная информация о распространении инфекции COVID-19 регулярно публикуется на сайте https://стопкоронавирус.рф/.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #санкт-петербург #коронавирус

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