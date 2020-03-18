Беглов: Дефицита продуктов в Петербурге нет

Школа, поликлиника и продуктовые магазины Фрунзенского района, которые посетил глава Петербурга Александр Беглов, работают в штатном режиме.

В среду глава Санкт-Петербурга проинспектировал важные объекты Фрунзенского района на предмет реализации мер против COVID-19, сообщает издание "Невские новости". Градоначальник посетил школу, в которой треть учащихся перешла на дистанционное обучение, и отметил хорошую подготовку учителей к удаленному режиму.

"Хочу сказать, что никакой паники нет, школа работает в обычном режиме, и самое главное, мы сейчас налаживаем дистанционное обучение", — заявил Беглов.

Губернатор рассказал, что в поликлинике, которая проводит тестирование на коронавирусную инфекцию, работа идет в обычном режиме. Зайдя в два продуктовых магазина, Беглов убедился в наличии товаров первой необходимости: круп, муки, макарон. Ажиотаж вокруг медицинских масок и продовольствия создают спекулянты, подытожил градоначальник.

По словам Беглова, у жителей города нет причин поддаваться панике из-за распространения COVID-19. Тем не менее каждый петербуржец должен соблюдать меры предосторожности.