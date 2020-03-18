Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Простаков осудил решение КПРФ рискнуть здоровьем людей ради проведения митинга

Простаков осудил решение КПРФ рискнуть здоровьем людей ради проведения митинга

 Беглов оценил процедуры тестирования на коронавирус в поликлиниках Петербурга

Беглов оценил процедуры тестирования на коронавирус в поликлиниках Петербурга
Сбербанк в начале апреля запустит операции в СБП

Сбербанк в начале апреля запустит операции в СБП

 Заручившись поддержкой Турции, боевики ПНС продолжают провокации в мирных районах

Заручившись поддержкой Турции, боевики ПНС продолжают провокации в мирных районах
Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

 The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США

The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США
Простаков осудил решение КПРФ рискнуть здоровьем людей ради проведения митинга

Простаков осудил решение КПРФ рискнуть здоровьем людей ради проведения митинга

 Беглов оценил процедуры тестирования на коронавирус в поликлиниках Петербурга

Беглов оценил процедуры тестирования на коронавирус в поликлиниках Петербурга
Сбербанк в начале апреля запустит операции в СБП

Сбербанк в начале апреля запустит операции в СБП

 Заручившись поддержкой Турции, боевики ПНС продолжают провокации в мирных районах

Заручившись поддержкой Турции, боевики ПНС продолжают провокации в мирных районах
Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

 The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США

The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США
15:20   18 Марта 2020
Общество

Беглов: Дефицита продуктов в Петербурге нет

Беглов: Дефицита продуктов в Петербурге нет

Школа, поликлиника и продуктовые магазины Фрунзенского района, которые посетил глава Петербурга Александр Беглов, работают в штатном режиме.

В среду глава Санкт-Петербурга проинспектировал важные объекты Фрунзенского района на предмет реализации мер против COVID-19, сообщает издание "Невские новости". Градоначальник посетил школу, в которой треть учащихся перешла на дистанционное обучение, и отметил хорошую подготовку учителей к удаленному режиму.

"Хочу сказать, что никакой паники нет, школа работает в обычном режиме, и самое главное, мы сейчас налаживаем дистанционное обучение", — заявил Беглов.

Губернатор рассказал, что в поликлинике, которая проводит тестирование на коронавирусную инфекцию, работа идет в обычном режиме. Зайдя в два продуктовых магазина, Беглов убедился в наличии товаров первой необходимости: круп, муки, макарон. Ажиотаж вокруг медицинских масок и продовольствия создают спекулянты, подытожил градоначальник.

По словам Беглова, у жителей города нет причин поддаваться панике из-за распространения COVID-19. Тем не менее каждый петербуржец должен соблюдать меры предосторожности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#петербург #продукты #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...