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Сбербанк в начале апреля запустит операции в СБП

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15:19   18 Марта 2020
Экономика

Сбербанк в начале апреля запустит операции в СБП

Сбербанк в начале апреля запустит операции в СБП

Сбербанк подключится к системе быстрых платежей в начале апреля 2020 года. Об этом сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова.

Она отметила, что на данный момент решаются технические вопросы подключения к СБП. Уже в первых числах апреля система станет доступной для обычных клиентов, сообщает "Интерфакс".

Система быстрых платежей (СБП) Центробанка РФ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года. Система позволяет перечислять деньги между счетами в разных банках по номеру телефона. Также в ВБП добавлена функция оплаты в торговых точках по QR-коду.

Стоит отметить, что до появления СБП Сбербанк использовал свою систему по переводу денег по номеру телефона по внутрибанковским счетам, не допуская другие банки, однако сейчас в ней участвуют такие банки, как Совкомбанк, "Тинькофф" и СДМ-банк.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сбербанк

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