Роскомнадзор собирается блокировать СМИ за фейки о коронавирусе

Роскомнадзор собирается применить жесткие меры к средствам массовой информации, интернет-ресурсам и блогерам за публикацию и распространение ложной информации о новом типе коронавируса в России.

При выявлении нарушителей Роскомнадзор будет отнимать лицензии или устанавливать полную блокировку изданий.

Китайские власти официально заявили о вспышке нового коронавируса в городе Ухань в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию чрезвычайной мирового масштаба, 11 марта назвала ее пандемией. С тех пор COVID-19 распространился в 179 странах мира. Заразились свыше 179 тысяч человек, умерли – более 7,4 тысячи.