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 Беглов оценил процедуры тестирования на коронавирус в поликлиниках Петербурга

Беглов оценил процедуры тестирования на коронавирус в поликлиниках Петербурга
Сбербанк в начале апреля запустит операции в СБП

Сбербанк в начале апреля запустит операции в СБП

 Заручившись поддержкой Турции, боевики ПНС продолжают провокации в мирных районах

Заручившись поддержкой Турции, боевики ПНС продолжают провокации в мирных районах
Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

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15:06   18 Марта 2020
Общество

Роскомнадзор собирается блокировать СМИ за фейки о коронавирусе

Роскомнадзор собирается блокировать СМИ за фейки о коронавирусе

Роскомнадзор собирается применить жесткие меры к средствам массовой информации, интернет-ресурсам и блогерам за публикацию и распространение ложной информации о новом типе коронавируса в России.

При выявлении нарушителей Роскомнадзор будет отнимать лицензии или устанавливать полную блокировку изданий.

Китайские власти официально заявили о вспышке нового коронавируса в городе Ухань в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию чрезвычайной мирового масштаба, 11 марта назвала ее пандемией. С тех пор COVID-19 распространился в 179 странах мира. Заразились свыше 179 тысяч человек, умерли – более 7,4 тысячи.

 

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Автор: Василий Пименов
#сми #роскомнадзор #коронавирус

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