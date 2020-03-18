Количество заболевших короновирусом россиян за сутки увеличилось на 33

Из 33 новых случаев заболевания COVID-19 в РФ, 31 зафиксирован в столице России.

Оперштаб сообщил, что за сутки количество заболевших смертельно опасным коронавирусом, вспышка которого возникла в Китае в конце 2019 года, за сутки возросло на 33.

Новые случаи заражения в основном зафиксированы в Москве. 31 случай заражения был зарегистрирован в столице, еще один человек заболел коронавирусом в Томской области, 1 в Новосибирской области.

Зараженные прибыли в Россию из неблагополучных регионов и стран, в которых коронавирус бушует особенно сильно.

В оперштабе добавили, что приняты все необходимые меры и ведется работа вычислению всех лиц, с которыми контактировали заболевшие, а также по перемещению их под медицинское наблюдение.

Всего в России на сегодня зарегистрировано 147 случаев заболевания COVID-2019.