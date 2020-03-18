Заручившись поддержкой Турции, боевики ПНС продолжают провокации в мирных районах

Террористы нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии при поддержке Турции не прекращают вооруженные действия в мирных зонах.

Боевики ПНС атаковали солдат Ливийской национальной армии (ЛНА) с использованием тяжелой артиллерии в Ар-Рамле. Также стрельба была замечена недалеко от Тарик аль-Матар. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Очевидцы заявили, что турецкие вооруженные формирования попытались атаковать позиции ЛНА 17 марта. ЛНА поделилась информацией в Twitter, что боевики ПНС Ливии также засветились недалеко от аэропорта Триполи.

Генерал-майор Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари сообщал, что ЛНА уничтожила военные объекты турецких террористов в аэропорту Митига. Там находились системы ПВО, тяжелая артиллерия и склады с оружием. Военную технику и боеприпасы планировали использовать в наступлении террористов на ливийский Эль-Джуфра.

Ливийская национальная армия ранее раскрыла ответственных за террористическую деятельность в Ливии. Главным лицом терроризма оказался турецкий спецагент Абу Фуркан.