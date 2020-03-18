Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Количество заболевших короновирусом россиян за сутки увеличилось на 33

Количество заболевших короновирусом россиян за сутки увеличилось на 33

 Как строить и продвигать личный бренд политика

Как строить и продвигать личный бренд политика
Заручившись поддержкой Турции, боевики ПНС продолжают провокации в мирных районах

Заручившись поддержкой Турции, боевики ПНС продолжают провокации в мирных районах

 РФ предложила Белоруссии объединить 12 органов государственной власти

РФ предложила Белоруссии объединить 12 органов государственной власти
Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

 The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США

The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США
Количество заболевших короновирусом россиян за сутки увеличилось на 33

Количество заболевших короновирусом россиян за сутки увеличилось на 33

 Как строить и продвигать личный бренд политика

Как строить и продвигать личный бренд политика
Заручившись поддержкой Турции, боевики ПНС продолжают провокации в мирных районах

Заручившись поддержкой Турции, боевики ПНС продолжают провокации в мирных районах

 РФ предложила Белоруссии объединить 12 органов государственной власти

РФ предложила Белоруссии объединить 12 органов государственной власти
Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

 The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США

The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США
14:23   18 Марта 2020
Политика

Заручившись поддержкой Турции, боевики ПНС продолжают провокации в мирных районах

Заручившись поддержкой Турции, боевики ПНС продолжают провокации в мирных районах

Террористы нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии при поддержке Турции не прекращают вооруженные действия в мирных зонах.

Боевики ПНС атаковали солдат Ливийской национальной армии (ЛНА) с использованием тяжелой артиллерии в Ар-Рамле. Также стрельба была замечена недалеко от Тарик аль-Матар. Об этом пишет Федеральное агентство новостей

Очевидцы заявили, что турецкие вооруженные формирования попытались атаковать позиции ЛНА 17 марта. ЛНА поделилась информацией в Twitter, что боевики ПНС Ливии также засветились недалеко от аэропорта Триполи. 

Генерал-майор Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари сообщал, что ЛНА уничтожила военные объекты турецких террористов в аэропорту Митига. Там находились системы ПВО, тяжелая артиллерия и склады с оружием. Военную технику и боеприпасы планировали использовать в наступлении террористов на ливийский Эль-Джуфра.

Ливийская национальная армия ранее раскрыла ответственных за террористическую деятельность в Ливии. Главным лицом терроризма оказался турецкий спецагент Абу Фуркан.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#ливия #лна #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...