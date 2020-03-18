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14:06   18 Марта 2020
Общество

Голосование по поправке к Конституции может быть перенесено из-за коронавируса

Голосование по поправке к Конституции может быть перенесено из-за коронавируса

Кремль рассматривает возможность переноса дня голосования за поправки к Конституции РФ, если приход на избирательные участки будет нести опасность для здоровья российских граждан.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что в России уже работает множество лабораторий, которые определяют коронавирус. Они есть в нескольких городах. Однако в Кремле допускают возможность того, что изменятся даты, в которые пройдет голосование по поправке к Конституции, если в этом будет необходимость в связи с бушующем в мире коронавирусом.

Некоторое время назад Nation News сообщало, что министерство здравоохранения России и Роспотребнадзор озвучили семь основных мер профилактики заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Автор: Василий Пименов
#песков #конституция #коронавирус

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