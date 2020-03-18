РФ предложила Белоруссии объединить 12 органов государственной власти

Россия во время переговоров об интеграции двух государств в рамках 31-й дорожной карты предложила Белоруссии объединить 12 органов государственной власти.

На переговорах между Россией и Белоруссией Москвой было предложено создать единую счетную палату и суд, единый таможенный, налоговый и антимонопольный органы, единый орган по учету собственности, а также регуляторов в области нефти, газа и электроэнергии, сельского хозяйства, связи, промышленности и транспорта.

Было внесено предложение ввести единую валюту Союзного государства, сообщает URA.RU. Предполагается, что формироваться органы будут не сразу, а через какое-то время.