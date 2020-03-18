Весенний призыв в российскую армию может быть перенесен из-за коронавируса

Правительство РФ рассмотрит возможность переноса весеннего призыва, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как передает издание ТАСС, причиной переноса весеннего призыва в армию является распространение COVID-19. По словам Пескова, в Кремле рассмотрят такую возможность и направят этот вопрос в Министерство обороны РФ.

В начале нынешнего года в Китае разразилась вспышка ранее неизвестного коронавируса нового типа. Очагом инфекции стал китайский город Ухань, который первым был закрыт на карантин. В настоящий момент заболевание покинуло пределы КНР и распространилось на множество государств. Множественные случае заболевания отмечаются в Италии, Иране, Южной Корее, Германии и ряде других стран. В России правительством предпринимается целый комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса, показавший большую эффективность в противодействии инфекции.