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14:02   18 Марта 2020
Политика

Весенний призыв в российскую армию может быть перенесен из-за коронавируса

Весенний призыв в российскую армию может быть перенесен из-за коронавируса

Правительство РФ рассмотрит возможность переноса весеннего призыва, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как передает издание ТАСС, причиной переноса весеннего призыва в армию является распространение COVID-19. По словам Пескова, в Кремле рассмотрят такую возможность и направят этот вопрос в Министерство обороны РФ.

В начале нынешнего года в Китае разразилась вспышка ранее неизвестного коронавируса нового типа. Очагом инфекции стал китайский город Ухань, который первым был закрыт на карантин. В настоящий момент заболевание покинуло пределы КНР и распространилось на множество государств. Множественные случае заболевания отмечаются в Италии, Иране, Южной Корее, Германии и ряде других стран. В России правительством предпринимается целый комплекс мер по борьбе с распространением коронавируса, показавший большую эффективность в противодействии инфекции.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #песков #армия #призыв #коронавирус

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