Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Количество заболевших короновирусом россиян за сутки увеличилось на 33

Количество заболевших короновирусом россиян за сутки увеличилось на 33

 Как строить и продвигать личный бренд политика

Как строить и продвигать личный бренд политика
Заручившись поддержкой Турции, боевики ПНС продолжают провокации в мирных районах

Заручившись поддержкой Турции, боевики ПНС продолжают провокации в мирных районах

 РФ предложила Белоруссии объединить 12 органов государственной власти

РФ предложила Белоруссии объединить 12 органов государственной власти
Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

 The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США

The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США
Количество заболевших короновирусом россиян за сутки увеличилось на 33

Количество заболевших короновирусом россиян за сутки увеличилось на 33

 Как строить и продвигать личный бренд политика

Как строить и продвигать личный бренд политика
Заручившись поддержкой Турции, боевики ПНС продолжают провокации в мирных районах

Заручившись поддержкой Турции, боевики ПНС продолжают провокации в мирных районах

 РФ предложила Белоруссии объединить 12 органов государственной власти

РФ предложила Белоруссии объединить 12 органов государственной власти
Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

Никонов предрек США зависимость от нефтяной иглы и от Китая

 The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США

The American Conservative считает, что РФ нанесла ответный удар по сланцевикам США
13:55   18 Марта 2020
Политика

Песков заявил, что Владимир Путин защищен от коронавируса

Песков заявил, что Владимир Путин защищен от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все необходимые меры по защите руководителя государства от коронавируса уже приняты.

Политик отметил, что главным показателем самочувствия президента РФ Владимира Путина является его график работы. Все превентивные меры по защите главы государства от коронавируса предпринимаются. 

Он добавил, что лично прошел проверку на отсутствие инфекции. Плюс ко всему, все организаторы президентских мероприятий успешно прошли процедуру. 

По словам Пескова, сейчас нельзя назвать точные данные о распространении коронавирусной инфекции. 

Ранее политик заявлял о том, что все представители СМИ, которые хотят освещать деятельность президента в Кремле, должны сдать тесты на отсутствие коронавирусной инфекции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#путин #песков #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...