Песков заявил, что Владимир Путин защищен от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все необходимые меры по защите руководителя государства от коронавируса уже приняты.

Политик отметил, что главным показателем самочувствия президента РФ Владимира Путина является его график работы. Все превентивные меры по защите главы государства от коронавируса предпринимаются.

Он добавил, что лично прошел проверку на отсутствие инфекции. Плюс ко всему, все организаторы президентских мероприятий успешно прошли процедуру.

По словам Пескова, сейчас нельзя назвать точные данные о распространении коронавирусной инфекции.

Ранее политик заявлял о том, что все представители СМИ, которые хотят освещать деятельность президента в Кремле, должны сдать тесты на отсутствие коронавирусной инфекции.