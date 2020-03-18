Как строить и продвигать личный бренд политика

В Москве с 23 по 24 апреля пройдет международная практическая конференция «Эффективная пресс-служба — 2020» на которой главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов выступит с докладом «Построение и продвижение имиджа чиновника, политика, руководителя государственной или муниципальной структуры».

Из его выступления вы узнаете:

— какие есть инструменты построения личного бренда для чиновника или политика;

— как упаковать личный бренд государственного или муниципального служащего;

— как продвигать личный бренд чиновника или политика;

— как создавать узнаваемость, наполнять ценностью, формировать влияние;

— какие совершают ошибки при построении личного бренда чиновника;

— а также о специфике построения личного бренда для чиновника, политика, руководителя государственной или муниципальной структуры.

О спикере: Тимур Асланов

главный редактор журнала «Пресс-служба»

основатель издательского дома «Имидж-Медиа»,

председатель жюри конкурса «Пресс-служба года» и конкурса корпоративных СМИ «МЕДИАЛИДЕР-2019»,

25 лет опыта работы в медийных и PR-структурах,

бизнес-тренер, автор и ведущий семинаров по связям с общественностью, публичным выступлениям и продвижению,

входит в список «27 лучших бизнес-тренеров России» по результатам исследования журнала «Управление персоналом»,

автор книг «PR-тексты. Как зацепить читателя», «Копирайтинг. Простые рецепты продающих текстов», «Отличайся! Личный бренд - оружие массового впечатления» и др.,

член Российской ассоциации по связям с общественностью,

член Гильдии Маркетологов,

читает лекции по связям с общественностью на программах МВА в различных вузах,

организатор, модератор и спикер ведущих российских конференций по PR, маркетингу и продажам.

Международная практическая конференция «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2020» ежегодно проводится в Москве журналом «Пресс-служба» и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.

Два тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.

Спикеры расскажут о:

— построении эффективной PR-стратегии,

— актуальных инструментах антикризисного PR,

— новых инструментах работы с корпоративными СМИ,

— управлении репутацией и работе с негативом,

— технике подготовки убеждающих речей для спикеров,

— комьюнити-менеджменте,

— том, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ,

— где брать инфоповоды, если ничего не происходит,

— новых технологиях внутрикорпоративного пиара,

— работе государственных и коммерчески х структур в различных регионах, направлениях и отраслях,

— малобюджетном пиаре и так далее.

Посмотреть подробную программу конференции и подать заявку на участие можно на сайте.

ИА «Политика сегодня» — информационный партнер мероприятия.