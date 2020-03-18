Как строить и продвигать личный бренд политика
В Москве с 23 по 24 апреля пройдет международная практическая конференция «Эффективная пресс-служба — 2020» на которой главный редактор журнала «Пресс-служба» Тимур Асланов выступит с докладом «Построение и продвижение имиджа чиновника, политика, руководителя государственной или муниципальной структуры».
Из его выступления вы узнаете:
— какие есть инструменты построения личного бренда для чиновника или политика;
— как упаковать личный бренд государственного или муниципального служащего;
— как продвигать личный бренд чиновника или политика;
— как создавать узнаваемость, наполнять ценностью, формировать влияние;
— какие совершают ошибки при построении личного бренда чиновника;
— а также о специфике построения личного бренда для чиновника, политика, руководителя государственной или муниципальной структуры.
О спикере: Тимур Асланов
- главный редактор журнала «Пресс-служба»
- основатель издательского дома «Имидж-Медиа»,
- председатель жюри конкурса «Пресс-служба года» и конкурса корпоративных СМИ «МЕДИАЛИДЕР-2019»,
- 25 лет опыта работы в медийных и PR-структурах,
- бизнес-тренер, автор и ведущий семинаров по связям с общественностью, публичным выступлениям и продвижению,
- входит в список «27 лучших бизнес-тренеров России» по результатам исследования журнала «Управление персоналом»,
- автор книг «PR-тексты. Как зацепить читателя», «Копирайтинг. Простые рецепты продающих текстов», «Отличайся! Личный бренд - оружие массового впечатления» и др.,
- член Российской ассоциации по связям с общественностью,
- член Гильдии Маркетологов,
- читает лекции по связям с общественностью на программах МВА в различных вузах,
- организатор, модератор и спикер ведущих российских конференций по PR, маркетингу и продажам.
Международная практическая конференция «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2020» ежегодно проводится в Москве журналом «Пресс-служба» и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.
Два тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.
Спикеры расскажут о:
— построении эффективной PR-стратегии,
— актуальных инструментах антикризисного PR,
— новых инструментах работы с корпоративными СМИ,
— управлении репутацией и работе с негативом,
— технике подготовки убеждающих речей для спикеров,
— комьюнити-менеджменте,
— том, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ,
— где брать инфоповоды, если ничего не происходит,
— новых технологиях внутрикорпоративного пиара,
— работе государственных и коммерчески х структур в различных регионах, направлениях и отраслях,
— малобюджетном пиаре и так далее.
Посмотреть подробную программу конференции и подать заявку на участие можно на сайте.
ИА «Политика сегодня» — информационный партнер мероприятия.