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13:48   18 Марта 2020
Политика

Погребинский рассказал о тяжелой ситуации на Украине из-за коронавируса

Погребинский рассказал о тяжелой ситуации на Украине из-за коронавируса

То, что сейчас происходит на Украине на фоне опасности распространения пандемии коронавируса COVID-19 можно назвать полным беспределом. Подобное мнение в эфире канала «112 Украина» высказал украинский политолог Михаил Погребинский. «Это чистый, стопроцентный беспредел», — заявил по данному вопросу эксперт.

Политолог выразил серьезные сомнения по поводу того, что президент Украины и правительство страны сейчас в состоянии реально контролировать обстановку в государстве. По его мнению, это можно наблюдать на примере того, что Киев слишком поздно начал реагировать на угрозу пандемии коронавируса COVID-19. При этом им было указано на то, что региональные власти в данном вопросе не считают необходимым четко следовать требованиям федерального центра.

«Если у нас МВД не реагирует, когда избивают чиновника высокого ранга (советника главы СНБОУ Сергея Сивохо), сложно представить, что Минздрав может давать указания регионам. Кажется, мы находимся в очень тяжелой ситуации», — на конкретном примере продемонстрировал слабость нынешней украинской власти Погребинский.

При этом и без того тяжелая ситуация, по его мнению, обостряется еще и отказом украинской власти предпринимать адекватные угрозе шаги по выявлению зараженных вирусом украинских граждан, прибывающих из иностранных государств. В качестве подтверждения подобной ситуации им было указано на то, что «количество тестов на COVID-19 в стране не достигло и 100, тогда как из Италии, Испании и других стран с тяжелой инфекционной ситуацией приехали тысячи украинцев».

Ранее Погребинский оценил вероятность изъятия здания дипломатического представительства России в Киеве.

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Автор: Олег Королев
#украина #вирус #политика

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