Региональные штабы Навального начали испытывать острую нехватку кадров

Алексей Навальный продолжает стремительно терять сторонников — в регионах массово закрываются штабы, а бывшие сотрудники ФБК (признан иноагентом) размещают вакансии на специализированных сайтах по поиску работы. Подробнее об этом — в нашем материале.

Лето 2019 года показало, что в рядах оппозиции меняется расстановка сил. Если раньше ее лидером можно было назвать основателя ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального, выводившего своих сторонников на митинги, то на данном этапе можно смело сказать, что оппозиционер — отыгранная карта. Участие Навального в серии политических и коррупционных скандалов окончательно испортили репутацию блогера. Сейчас оппозиции нужны свежие лица, которые в перспективе смогли бы стать новыми организаторами протестных акций. Навальный же продолжает стремительно терять сторонников: в регионах закрываются штабы, и происходит постоянная текучка кадров.

Политическое «дно» Навального

Региональные штабы Навального продолжают закрываться, желающих работать на него становится все меньше. 14 марта был последним рабочим днем ивановского отделения. Официальных причин закрытия озвучено не было, однако экс-руководитель отделения Александр Румянцев высказал предположение о том, что на работе негативно сказалась общественно-политическая ситуация. Кроме того, содержать региональное отделение дело затратное — у «высшего руководства» могли возникнуть проблемы экономического характера.

В других регионах ситуация с штабами не лучше. С начала 2020 года девять отделений ведут поиск новых сотрудников. Особенно нужны специалисты по работе с соцсетями, без которых работа штабов затруднительна.

Всего открыто около 12 вакансий в Калининграде, Липецке, Белгороде, Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Ставропольском крае и Томске.

Помимо этого, сотрудники еще действующих штабов на регулярной основе размещают свои резюме в поисках новой работы.

Ошибки молодости стоят слишком дорого

Алексей Навальный за свою многолетнюю оппозиционную деятельность неоднократно разочаровывал своих сторонников. Массовое закрытие штабов — закономерный результат его деятельности на оппозиционном поприще. Блогера никогда не волновал вопрос улучшения качества жизни россиян. Полученные от спонсоров деньги Навальный тратит на роскошную жизнь: ездит несколько раз в год в отпуска, покупает брендовую одежду и арендует элитную недвижимость. Даже самые преданные его сторонники поняли, что главной целью для оппозиционера всегда было только личное обогащение. Разочаровавшись в своем «кумире» сотрудники штабов возвращаются в реальность, пытаясь устроиться в жизни. Однако в связи с тем, что их работа заключалась в распространении ложной информации и «прикрытии» преступной деятельность оппозиционера, найти новое место труда им может быть нелегко. Ошибки молодости могут негативно сказаться на дальнейшей жизни. При этом сам Навальный успел «заработать» приличные деньги, которых ему хватит еще надолго. Его же сторонники вынуждены разбираться с навалившимися проблемами исключительно при помощи своих сил. Помощи от Алексея Навального не предвидится.