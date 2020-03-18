Карантин в больнице Боткина проходят 303 жителя Петербурга

Примерно 300 человек находятся на карантине в больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге.

По сообщению городского оперативного штаба, их состояние оценивается как удовлетворительное, передает РИА Новости. Врачи не заффиксировали тяжелой фформы заболивания ни у кого из пациентов.

За минувшие сутки из медучреждения уже выписали 26 человек. До этого их госпитализировали с симптомами ОРВИ. После двукратного проведения тестов люди были отправлены домой. За состоянием остальных петербуржцев следят врачи.

Роспотребнадзор рекомендует жителям Северной столицы соблюдать правила личной гигиены, проветривать домашние и офисные помещения и постараться не есть на рабочем месте.