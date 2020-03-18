Перенджиев считает, что сирийские боевики не признают гуманитарные движения

Сирийские террористы не признают международные организации, которые пытаются оказать гуманитарную помощь жителям Идлиба. Об этом заявил политолог Александр Перенджиев.

По словам политолога, террористы намерены показать, что на их территории не имеют права присутствовать гуманитарные деятели без разрешения. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Альянс боевиков, возглавляемый террористами "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ), совершил похищение работников арабского международного движения Красного Полумесяца (САКП). Террористы ограбили медучреждения, в которых находились ресурсы гуманитарной помощи. Боевики избили и увезли волонтеров САКП. О месте их нахождения не сообщается.

Боевики террористической группировки ранее открыли огонь по правительственным войскам на юге провинции Идлиб. С момента вступления в силу режима прекращения огня 6 марта террористы "Джебхат ан-Нусры" нарушили его пять раз.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) организовали около двух с половиной тысяч гуманитарных акций в Сирии.