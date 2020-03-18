Беглов лично проверил наличие продуктов питания в магазинах Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично проверил, как город борется с распространением коронавирусной инфекции, а также проинспектировал продуктовые магазины на предмет проблем с поставками продовольствия.

Городской глава выяснил, как торговые сети справляются с поставками продуктов питания длительного хранения, которые сейчас пользуются повышенным спросом у петербуржцев. Беглов посетил некоторые торговые точки, где оценил ситуацию с обеспечением продуктами, сообщают "Невские новости".

Градоначальник посетил два магазина, один из которых он назвал "маленьким", а второй является сетевым. По словам Беглова, руководству торговых точек удается поддерживать необходимое количество товаров на полках, несмотря на возросший спрос.

Люди приобретают все необходимое без каких-либо проблем, продуктов предостаточно, сказал губернатор. Он лично убедился, что на полках магазинов в достаточном количестве есть гречка, рис и прочие крупы.

В рамках проверки Беглов посетил школу №230. Это учебное заведение переходит на дистанционное обучение, чтобы противостоять распространению инфекции. Сейчас большинство родителей продолжают отправлять своих детей в школу.