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13:22   18 Марта 2020
Политика

Мишустин вводит запрет на полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Мишустин вводит запрет на полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Временно ограничены перелеты в Великобританию, США и ОАЭ, соответствующее распоряжение озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Полеты приостанавливаются с 20 марта. Исключения составляют рейсы из Москвы в Лондон, Нью-Йорк, Абу-Даби и обратно, а также чартерные рейсы — они будут осуществляться через аэропорт Шереметьево (терминал F). Росавиации поручено за сутки оповестить соответствующие авиакомпании и все заинтересованные стороны об ограничении.

Как сообщалось, власти РФ делают все возможное, чтобы не допустить распространение коронавируса нового типа в стране. Также введены ограничения на полеты в страны Европы.

 

 

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Автор: Руслан Неглинный
#перелеты #мишустин

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