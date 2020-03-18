Мишустин вводит запрет на полеты в Великобританию, США и ОАЭ

Временно ограничены перелеты в Великобританию, США и ОАЭ, соответствующее распоряжение озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Полеты приостанавливаются с 20 марта. Исключения составляют рейсы из Москвы в Лондон, Нью-Йорк, Абу-Даби и обратно, а также чартерные рейсы — они будут осуществляться через аэропорт Шереметьево (терминал F). Росавиации поручено за сутки оповестить соответствующие авиакомпании и все заинтересованные стороны об ограничении.

Как сообщалось, власти РФ делают все возможное, чтобы не допустить распространение коронавируса нового типа в стране. Также введены ограничения на полеты в страны Европы.